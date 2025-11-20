Все началось с книги «Изгоняющий дьявола» (или «Экзорцист»), написанную в 1971 году Уильямом Питером Блэтти. Книга имела большую популярность, ибо в ней наверно впервые был подробно показан процесс изгнания демона из тела. И вот в 1973 году, на основе книги был снят фильм:

«Изгоняющий дьявола» («The Exorcist»)

Снял фильм Уильям Фридкин. В ролях снялись: Эллен Бёрстин, Макс фон Сюдов, Линда Блэр, Ли Дж. Кобб, Джейсон Миллер и другие актеры.

Сюжет основан на том, что мать Крис МакНейл и ее дочка Риган, переезжают в новый дом, где сначала проявляются странные события.

Со временем, таинственные явления усиливаются и уже странно начинает себя вести Риган. Ее начинают обследовать медики, но ничего не находят. Но «болезнь» прогрессирует. И «ученые мужи» считают, что у девочки шизофрения. Но вот такое психическое отклонение не в состоянии объяснить все события, которые происходят с Риган. И возникает мысль, что она одержима демоном. В качестве священника выступает отец Дэмиен Каррас.

Он понимает, что медицина тут не поможет и необходимо проводить ритуал экзорцизма (изгнания демона). Но сам он таким опытом не обладает. А кроме того, его вера сильно подорвана смертью матери. И демон это сразу учуял. Нужен «специалист». А кроме того, необходимо разрешение Ватикана на проведение обряда. И такой экзорцист имеется. Это отец Ланкастер Меррин, который уже проводил подобный ритуал в Африке.

И он знает, какова цена этого. Но спасти душу девочки они обязаны. Священники вступают в «бой со Злом»…

Фильм произвел просто фурор. Писали, что на сеансах просмотра часто творилась настоящая бесовщина.

Теперь это классический образ одержимого демономДумаю, что все это было сильным преувеличением (тот самый «черный пиар»). Но кассу фильм получил отменную. И навсегда вошел в топ лучших фильмов ужасов.

Тут стоит отметить, что никаких особых спец.эффектов в 70-х годах не было, но тем не менее, именно работа режиссера и оператора позволила сделать один из самых мрачных фильмов на данную тему.

Стало понятно, что стоит снимать продолжение истории, хотя главные герои, священники, в фильме погибли. Но тем не менее, в 1997 году выходит фильм:

«Изгоняющий дьявола II: Еретик» («Exorcist II: The Heretic»)

Режиссерами стали Джон Бурмен и Роспо Палленберг. Из первого фильма перекочевала актриса Линда Блэр (Риган). Отца Ламонта сыграл Ричард Бертон.

По сюжету, Риган уже подросла, но ее все равно подвергают изучению в мед.центре, где лечат людей с психическими проблемами. Тут разработали революционный метод синхронного погружения в гипноз, для изучения глубинных проблем больных.

И вот Риган – как раз интереснейший объект для изучения.

А в это время Ватикан отправляет отца Ламонта для выяснения всех обстоятельств того самого ритуала экзорцизма, в результате которого погибли священники Меррин и Каррас.

Ватикан очень серьезно относится к проблеме, ведь дело могло идти о простой мистификации.

Ламонт находит Риган в клинике и проводит синхронный сеанс гипноза…

Оказалось, что демон никуда не делся. И уже не в первый раз священники вступают с ним в борьбу. Впервые с демоном (а его имя Пазузу) столкнулся отец Меррин в Африке, где излечил мальчика по имени Кокомо.

Образ Пазузу, знакомый многим...Кроме того, демон овладевает людьми, которые обладают определенными сверх.способностями. Кокомо, например, мог изгонять саранчу с полей. А Риган может лечить людей с психическими отклонениями. И для демона такие люди – «лакомый кусочек».

Ламонт проводит ритуал и уже окончательно изгоняет демона из Риган.

Этот фильм сделал ставку не на сами ужасы, а на некую психоделику. И в этом плане он сильно уступает первому фильму. Тут нет «ужасающих сцен» изгнания демона, все куда проще.

Следующий фильм вышел гораздо позже – в 1990 году.

«Изгоняющий дьявола 3» («The Exorcist III»)

Режиссер - Уильям Блетти. Да, сам автор романа выступил режиссером. Но в основе третьей части лежал его новый роман «Легион». Он непосредственно связан с событиями первого фильма.

Главный герой фильма – полицейский Уильям Киндерман, который расследует серию убийств.

Они бессмысленны и, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Все указывает на то, что преступления совершает подражатель уже казненного маньяка по кличке Близнецы (на жертвах он оставлял соответствующий зодиакальный знак). Но проблема в том, что никто не мог знать некоторые особенности убийств настоящего маньяка.

Позже, погибает и друг Уильяма, священник. Причем, убили его прямо в больнице, где он находился на профилактическом лечении.

Под подозрением весь персонал больницы. Но внимание полицейского привлекает таинственный пациент в «строгом крыле» лечебницы. Дело в том, что он слишком много знает об убийствах. Да и уж сильно напоминает погибшего отца Карраса…

Да, тут снова замешан Пазузу, который поместил душу казненного убийцы Близнецы в тело умершего отца Карраса. Сделано это затем, чтобы Близнецы продолжал совершать свои преступления. И делал он это, не выходя из камеры. Его дух просто вселялся в стариков, которые уже пребывали в состоянии перманентной кататонии. И таким образом, он мог совершенно безнаказанно убивать людей.

Фильм можно сказать, попытался вернуться к первому фильму по общим впечатлениям мистического ужаса.

Смотря его, никогда и не подумаешь, что фильм 90-го года. По своей подаче, по манере съемок он соответствует фильму 70-х. Сделано это специально, и у создателей фильма это вышло неплохо.

Но по общему ощущению, фильм намного проигрывает первому фильму. Да и ритуал изгнания тут уж сильно усеченный вышел.

«Изгоняющий дьявола: Начало» («Exorcist: The Beginning»)

В 2004 году вышел фильм «Изгоняющий дьявола: Начало» («Exorcist: The Beginning»). В ролях: Стеллан Скарсгард, Изабелла Скорупко, Джеймс Д’Арси, Реми Суини, Джулиан Уэдэм и другие.

И это предыстория к первому фильму. Здесь идет рассказ о «приключении» отца Меррина в Африке.

Там был обнаружен засыпанный христианский храм. И с ним что-то не так…

Сам отец Меррин сильно пошатнулся в вере в бога после того, что случилось с ним во времена Второй мировой войны, где он принял непосредственное участие в расстреле людей. И вот теперь он ушел от церкви и пытается жить вдали от мировых событий.

Но провидение все же его вовлекает в центр мистических событий. Дело в том, что тот самый храм был построен в Африке не просто так. Его давно воздвигли на предполагаемом месте падения… Люцифера, когда Господь сверг его с небес…

И вот здесь, Меррин впервые столкнулся с демоном Пазузу, который просто терроризировал всех местных и членов миссии в Африке. Меррин, вынужден вступить в бой с демоном, у него просто нет другого выбора…

Фильм провалился в прокате, но мне он очень понравился. Тут, на мой взгляд, отличная мистическая атмосфера. Фильм выделяется именно этим среди других подобных. Стоит сказать, что особого «хеппи-энда» тут нет (впрочем, как и в предыдущих фильмах).

Последний фильм франшизы вышел на экраны в 2023 году. Это картина:

«Изгоняющий дьявола: Верующий» («The Exorcist: Believer»)

Режиссер: Дэвид Гордон Грин. В ролях: Лесли Одом мл., Лидия Джюэтт, Оливия О’Нилл, Энн Дауд, Норберт Лео Бац, Дженнифер Неттлс и другие.

Формально, это продолжение франшизы. Но по духу, это совершенно другой фильм. И дело не в том, что тут имеет место сильная «BLM повесточка».

Дело в том, что сам процесс экзорцизма тут дурацкий.

По сюжету, пропадают две девочки.

Спустя три дня они внезапно обнаруживаются. Никаких травм или следов насилия. Но вот с психикой у них явно что-то произошло… Мы сталкиваемся с двойным взаимосвязанным вторжением демона в тела девочек.

И, естественно, медицина не может помочь. За дело возьмутся сразу несколько человек, в том числе и от «альтернативной религии».

И вот именно такая трактовка ритуала изгнания никоим образом не соответствует первоначальным фильмам!

Первый фильм очень щепетильно показал обряд. Свершать ритуал изгнания может далеко не каждый священник. Нужен именно экзорцист, который знает, как правильно это делать. Кроме того, присутствие посторонних при проведении ритуала крайне нежелательно. Ибо демон будет провоцировать и искушать всех. И не факт, что люди справятся с таким давлением. Итог экзорцизма может быть и неудачным. Человек, которого поработил демон, может просто умереть по время ритуала. Как и сам священник, если его вера в бога окажется не такой уж твердой. Но в фильме 2023 года эти «мелочи» не соблюдены совсем. Тяп-ляп - и все сделано. Да, выживает лишь одна девочка, но родители другой сами сделали неверный вывод из слов демона.

Тут совершенно другие персонажи. Роднит данный фильм с остальными лишь то, что присутствуют персонажи первого фильма. Это мать Риган, Крис МакНейл, и совсем немного сама Риган.

Не сказать, что это так уж и нужно по сюжету, но формальная связь имеется.

Вывод

Вывод по франшизе несколько двоякий.

С одной стороны, «Изгоняющий дьявола» (а немного позже и фильм «Омен») стал родоначальником мистических фильмов ужасов. И этого у него не отнять. Причем, фильмов с похожими названиями – масса. Но они не имеют совершенно никакого отношения к данной франшизе.

А с другой стороны, некоторые фильмы не так и хороши, чтобы претендовать на что-то. Из всей франшизы лучшими я считаю первый фильм «Изгоняющий дьявола» и его приквел «Изгоняющий дьявола: Начало». Остальные фильмы можно и пропустить.



