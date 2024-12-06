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Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)

Сегодня я буду рассказывать о лучших фильмах примерного семьянина и отличного гонщика, Вина Карбюраторовича Дизеля...
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Вин Дизель (настоящее имя Марк Синклер)

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родился в 1967 году. Он и актер, и режиссер. И продюсер. Короче, считается разносторонней личностью…

И сегодня я расскажу о лучших фильмах с его участием на свой субъективный взгляд…

Вообще-то, фильмов в карьере Вин Дизеля не так и много. Но достаточно. При упоминании его имени, у 99% зрителей сразу возникнет фраза "Доминик Торетто". Или – "Семья"…

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Да, бесконечная франшиза "Форсаж" стала визитной карточкой и "местом дохода" для Дизеля. Отношение к франшизе у меня резко отрицательное. Ну, тупое мочилово и такие же тупые "гоночки". Вообще без привязки к смыслу и физике. За исключением первого фильма…

"Форсаж" (оригинальное название "The Fast and the Furious"). Фильм дал мощный пинок карьере не только Вина Дизеля, но и Пола Уокера. Это был действительно очень хороший фильм.

С нормальными гонками, со сложным моральным выбором главного героя. И это выгодно выделяет фильм из остальных фильмов франшизы, которые становились все тупее и тупее, несмотря на целую гроздь известных актеров и актрис Голливуда. Фильм вышел в уже далеком 2001 году, но его можно спокойно смотреть и сейчас.

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Ну, а потом, поиграть в "NFS Underground"…

"Три Икса" ("xXx") – 2002 год. Режиссером этого фильма стал Роб Коэн. Тут у Вина Дизеля главная роль.

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 Он играет отбитого на всю голову экстремала Ксандера, которого арестовывают и "предлагают" вместо заключения, работу на правительство. Это некий экстремальный вариант Джеймса Бонда на выходе. Ксандеру предстоит проникнуть в логово еще одного "отбитыша" и найти там "неопровержимые доказательства". Фильм довольно зрелищный, много погонь и драк. Но по сюжету бестолковый. С явным закосом на популярную в то время тему экстремального спорта. Герой Дизеля именно такой и есть: для него такая жизнь – в порядке вещей.

Рисковать постоянно – нормальное явление. Посмотреть его можно. А вот два следующих фильма (во второй части совсем другой актер) не стоит: это уже чай второй заварки…

"Вавилон нашей эры" (оригинальное название "Babylon A.D.") – 2008 год. Снял это фильм Матьё Кассовиц. Это боевик с привкусом фантастики. Не особо далекое будущее. И герою Вина Дизеля предлагают работу по провозу двух дамочек в Америку.

За вознаграждение и снятие запрета на въезд в США. Что и зачем, мы узнаем по ходу самого фильма. Снят он в манере некогда популярного постапокалиптичного мирка, где на всем постсоветском пространстве творится что-то маловразумительное и довольно печальное.

И все прям рвутся попасть в Америку… Любыми средствами…

В свое время я смотрел данный фильм, но не могу сказать, что он мне понравился во всех аспектах. Нет. Не понравилась причина, по которой молодую девушку нужно было доставить в США. Эта причина уже приелась. Ведь нечто подобное много раз муссировалось в фильмах. В остальном – типичный боевик с Вином Дизелем.

"Последний охотник на ведьм" ("The Last Witch Hunter") - 2015 год. А вот этот фильм несколько выбивается из череды работ Дизеля. Ведь это фэнтези.

 Типа, мрачное. Вин Дизель играет такого бессмертного охотника на ведьм, у которого всегда найдется работа и в современном мире. А тут еще и возрождается и его старая "знакомая", королева ведьм…

Мне фильм не особо понравился. Я ждал от него большего, но получил сильное послевкусие разочарования. Все банально и мало интересно.

 К сожалению, Вин Дизель так и не смог уйти от своей типичной роли человека с нагло-надменной физиономией. Да и сам сценарий так себе… Но один раз посмотреть можно…

При всем уважении к Вину Дизелю, я его могу назвать актером всего одной роли: гипертрофированного альфа-самца, который на все окружающее смотрит весьма пренебрежительно. И это имеется во всех его работах. Не то, чтобы это так уж и плохо (много актеров также играют одну роль), но такое не всегда ложится нормально в канву фильмов.

Но есть фильмы, где такое амплуа подходит на все 200%. Речь идет о похождении бравого фурианца Риддика. Он хоть и человек, но с планеты, где совсем другие "правила". Да и сама жизнь Риддика сделала его чрезвычайно опасным типом…

Первым фильмом стал "Черная дыра" ("Pitch Black"), вышедший в 1999 году. Это фантастический боевик, приправленный малой толикой ужасов (ну, совсем чуть-чуть).

Космический корабль терпит крушение на одной из планет. Связи нет, выжило совсем немного пассажиров. Среди которых есть тот самый заключенный Риддик. Теперь все нужно объединиться и работать сообща, чтобы свалить с этой заброшенной планетки.

Но тут наступает очень долгая ночь. А с ней, из пещер вылезают монстры…

Фильм мне очень понравился. Нетривиальный сюжет, когда спасением людей занимается не положительный герой, а преступник.

Пусть и с принципами, но все же – преступник. Да, выживут не все, но шанс был у всех. Не все смогли им воспользоваться. Образ дикого, необузданного преступника подошла Вину Дизелю, как нельзя лучше. Тут его высокомерие и изничтожающий взгляд в самую масть. Но фильм не выстрелил в прокате, что было для меня откровением.

Через несколько лет, точнее в 2004 году, вышел второй фильм о Риддике – "Хроники Риддика" (оригинальное название "The Chronicles of Riddick"). Тут уже всем обитаемым планетам угрожают некромонгеры, которыми руководит лорд-маршал. Получеловек, полумертвец. И теперь Риддик должен спасти жителей планеты Гелион Прайм от этой напасти.

 Это "темная" фантастика, если так можно выразиться. Режиссер Дэвид Туи очень постарался, чтобы придать некромонгерам очень мрачный вид. И они сами, и их корабли несут яркий отпечаток потустороннего мира.

 И весь смысл фильма описывается словами: "Иногда, чтобы победить зло, необходимо призвать другое зло". Под "другим злом" подразумевается тот самый Риддик…

Этот фильм я считаю одним из лучших фантастических фильмов вообще. Но и он провалился в прокате! Вот такие пироги…

Последним фильмом из этого цикла (не считая игр и мультиков), стал "Риддик" ("Riddick"), вышедший уже в 2013 году. Обманутый и снова брошенный на неизвестной планете, Риддик пытается выжить.

 Он обретает "друга" в виде местного аналога волка и вызывает со спасательной станции наемников. Так он собирается покинуть эту планету, где уже намечается некий "катаклизм"… Фильм тесно связан с событиями первого фильма. Тут присутствует отец наемника, который конвоировал Риддика в первом фильме. И он пытается выяснить, как погиб его сын. Ну, а наемники с другого корабля пытаются отрезать Риддику голову в качестве трофея.

Что, само собой не получается. А тут еще из грязи вылезают кошмарные твари… В этом фильм очень похож на "Черную дыру": врагам придется объединиться во имя спасения. Кто выживет, а кто – нет, мы узнаем в конце фильма. Как и то, есть ли "хребет" у Джонса-старшего…

И этот фильм мне понравился. И этот фильм провалился в прокате… Вот такие у меня странные вкусы…

Но посмотреть трилогию о Риддике я всем посоветую.

Напоследок, я расскажу о не совсем типичном фильме в карьере Вина Дизеля. Это хоть и боевик, но с очень сильным налетом драмы. И во тут, актер смог, хоть немного, отойти от своего типичного амплуа. Речь о фильме "Одиночка" ("A Man Apart"), который вышел на экраны в 2003 году. Тут Дизель играет агента спецгруппы, которая ведет охоту на наркобаронов.

И за это, его семья подвергается мести…

Фильм очень хорош, как боевик. Но и драматическая линия отличная.

И концовка, которая примерно и ожидалась, не разочаровала. Как ни странно, "надменная физиономия" смогла отыграть и драматические моменты в фильме.

Вот о таких фильмах с участием Вина Дизеля я и хотел рассказать.


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