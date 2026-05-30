crazycat21
SpaceX получила контракт стоимостью $4 миллиарда на поставку спутников для системы Golden Dome
Коммерческая компания всё глубже уходит в оборонный сектор.
Космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска получила от Пентагона контракт на сумму более 4 миллиардов долларов на создание спутников для отслеживания самолётов и ракет в рамках оборонительной программы Golden Dome  («Золотой купол»). Создание новой системы ПРО начато по инициативе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Визуализация системы ПРО Golden Dome, представленная Дональдом Трампом. Фото: Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Как заявили в Космических силах США, новая система слежения представляет совокупность космических датчиков, средств связи и наземной обработки данных с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Система предназначена для обнаружения воздушных угроз из космического пространства и оповещения о них соответствующих структур. В Космических силах также отметили, что до этого Штаты использовали наземные радары и военную авиацию для контроля воздушного пространства, но размещение средств обнаружения в космосе может устранить потенциальные «слепые зоны». 

Выделение 4,16 миллиарда долларов подчеркивает углубление связей компании SpaceX с Пентагоном и её глубокое участие в реализации проекта Golden Dome, который должен защитить Штаты от возможных ракетных атак с помощью многоуровневых систем обороны, охватывающих пространство от земной поверхности до космоса. Ранее SpaceX уже получила контракт на разработку прототипов космических перехватчиков для программы новой системы ПРО. В настоящее время компания Илона Маска входит в состав консорциума ПО, который осуществляет разработку операционного уровня. Последний должен стать основой системы ПРО Golden Dome.

SpaceX также взаимодействует с Космическими силами США в разработке сети военной связи с использованием платформы Starshield, (военная версия Starlink), которая обеспечивает передачу засекреченных и зашифрованных данных. А ракеты-носители Falcon-9 компании применяются для вывода на орбиту спутников военного ведомства, необходимых для обеспечения национальной безопасности.

Как отмечает Bloomberg, контракт со SpaceX был заключен в рамках ускоренной процедуры, известной как «Прочие транзакционные полномочия». Она применяется для сокращения традиционной бюрократии при осуществлении закупок и повышения конкуренции. Как заявил представитель Командования космических систем (это подразделения Космических сил США отвечает за проведение закупок), получение контракта SpaceX является результатом конкурса среди отобранных компаний, которые могут создавать космические технологии для обнаружения движущихся целей.

#новости #космос #spacex #starlink #спутники #связь #золотой купол #golden dome #starshield
Источник: bloomberg.com
