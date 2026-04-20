crazycat21
Huawei представила новые очки с искусственным интеллектом
Устройство оснащено различными функциями – от голосового управления до платежей

Китайская компания Huawei Technologies выпустила свои первые очки с искусственным интеллектом (ИИ), тем самым вступив в обостряющуюся борьбу на рынке «умных» очков, среди которых и отечественные конкуренты, включая Alibaba Group и Rokid. Об этом сообщает гонконгская ежедневная газета South China Morning Post (SCMP).

Фото: Huawei 

Согласно информации, представленной на презентации 20 апреля, новые очки, цена которых начинается от 2499 юаней (367 долларов США), весят всего 35,5 грамма и оснащены различными функциями искусственного интеллекта – от голосового управления до платежей.

Как заявил Хэ Ган, генеральный директор потребительского подразделения Huawei, очки работают на базе разработанного компанией чипа. Они позволяют пользователю вести прямые трансляции и совершать видеозвонки от первого лица. Благодаря многомодальным возможностям искусственного интеллекта, они также могут оценивать и отслеживать калорийность продуктов питания, а также осуществлять платежи путем сканирования QR-кода и выполнять другие функции.

Как отмечает SCMP, релиз нового продукта знаменует собой возобновление развития линейки умных очков Huawei, которая ранее имела более стандартные функции, такие как перевод текста. Huawei присоединяется к растущему списку технологических гигантов, активно развивающих производство очков с ИИ. Компания бросает вызов «умным» очкам Ray-Ban и Oakley американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), а также предложениям китайских конкурентов Alibaba, Xiaomi и Rokid.

#новости #китай #технологии #xiaomi #искусственный интеллект #huawei #alibaba #rokid
Источник: scmp.com
