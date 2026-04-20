Устройство оснащено различными функциями – от голосового управления до платежей

Китайская компания Huawei Technologies выпустила свои первые очки с искусственным интеллектом (ИИ), тем самым вступив в обостряющуюся борьбу на рынке «умных» очков, среди которых и отечественные конкуренты, включая Alibaba Group и Rokid. Об этом сообщает гонконгская ежедневная газета South China Morning Post (SCMP).

Согласно информации, представленной на презентации 20 апреля, новые очки, цена которых начинается от 2499 юаней (367 долларов США), весят всего 35,5 грамма и оснащены различными функциями искусственного интеллекта – от голосового управления до платежей.

Как заявил Хэ Ган, генеральный директор потребительского подразделения Huawei, очки работают на базе разработанного компанией чипа. Они позволяют пользователю вести прямые трансляции и совершать видеозвонки от первого лица. Благодаря многомодальным возможностям искусственного интеллекта, они также могут оценивать и отслеживать калорийность продуктов питания, а также осуществлять платежи путем сканирования QR-кода и выполнять другие функции.

Как отмечает SCMP, релиз нового продукта знаменует собой возобновление развития линейки умных очков Huawei, которая ранее имела более стандартные функции, такие как перевод текста. Huawei присоединяется к растущему списку технологических гигантов, активно развивающих производство очков с ИИ. Компания бросает вызов «умным» очкам Ray-Ban и Oakley американской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), а также предложениям китайских конкурентов Alibaba, Xiaomi и Rokid.