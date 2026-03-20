Компания пытается удержать клиентов в условиях жёсткой конкуренции

OpenAI разрабатывает настольное приложение, которое будет включать в себя чат-бота, инструмент для программирования и веб-браузер. Цель компании — удержать своих клиентов в условиях растущей конкуренции со стороны таких компаний, как Anthropic PBC. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источника агентства, единое приложение объединит ChatGPT, платформу для программирования Codex и ChatGPT Atlas – веб-браузер с искусственным интеллектом (ИИ), выпущенный компанией в прошлом году. Точная дата запуска нового приложения пока остаётся неизвестной. Пока компания OpenAI продолжает предлагать свое автономное приложение ChatGPT.

По информации источника, работу по интеграции продуктов в одно приложение возглавит Фиджи Симо — генеральный директор компании по разработке приложений. Он же будет отвечать за маркетинг. Над новым продуктом вместе с Симо будет работать Грег Брокман, президент OpenAI.

Согласно информации Bloomberg, в течение последних лет компании OpenAI, Anthropic, Google (входит в холдинг Alphabet) и другие разработчики представили целый ряд моделей ИИ, которые способны решать всё более сложные задачи. В частности, они могут осуществлять анализ отчётов о доходах компаний, писать коды и генерировать поразительно реалистичные изображения и видео.