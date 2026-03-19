Полностью электрический внедорожник iX3 поступит в продажу на китайском рынке уже в апреле, электрический седан i3 – в начале 2027 года

Руководитель отдела продаж компании BMW Йохен Голлер заявил, что цены на электромобили стабилизируются после периода значительных скидок. Заявление прозвучало после того, как немецкий производитель автомобилей премиум-класса представил свой новый полностью электрический седан i3. Электромобиль представляет собой новейшую разработку на платформе "Neue Klasse" ("Новый класс"), с помощью которой компания планирует обновить свою модельную линейку, чтобы наверстать упущенное на быстро меняющемся и технологически развитом автомобильном рынке. Об этом сообщает Reuters.

Внедорожник BMW iX3. Фото: BMW

"Neue Klasse"– это основа попытки компании BMW вернуть себе утраченные позиции в Китае, который является крупнейшим в мире автомобильным рынком. И именно там автомобильные производители из Европы испытывают давление со стороны местных брендов в ходе ожесточенной ценовой войны.

"С одной стороны, мы наблюдаем стабилизацию, а в некоторых случаях даже рост цен, поэтому мы предполагаем, что эта тенденция уже закрепилась", – заявил Голлер журналистам в Мюнхене.

Согласно данным Reuters, BMW стремится сохранить стабильные продажи в Китае в этом году. По итогам 2025 года компания столкнулась со спадом продаж на 12,5%.

Первой представленной моделью платформы "Neue Klasse" стал полностью электрический внедорожник iX3, китайская версия которого дебютирует на Пекинском автосалоне в апреле и поступит в продажу в Китае в конце года. Что касается электрического седана i3, то, по словам Голлера, его местная версия появится в начале 2027 года. Руководитель отдела продаж BMW подчеркнул, что компания хочет развиваться в Китае при помощи концепции "Neue Klasse".