Компании Uber Technologies и NVIDIA заявили, что они развернут парк роботизированных такси, работающих на программном обеспечении NVIDIA для автономного вождения, в службах таксомоторных перевозчиков крупных городов. Первыми в 2027 году станут Лос-Анджелес и Сан-Франциско в США. Постепенно, к 2028 году, сеть будет расширена до 28 городов по всему миру. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что роботакси получают стремительное распространение во всё большем количестве городов, поскольку компании стремятся коммерциализировать автономные сервисы заказа поездок. Однако компания Waymo, принадлежащая холдингу Alphabet, по-прежнему остается лидером на начальном этапе. В то же время огромные производственные масштабы и финансовые ресурсы Tesla могут изменить конкурентную среду.

Конкуренция в сфере роботакси усиливается по мере того, как компании расширяют свои парки беспилотных автомобилей. Компания Waymo в настоящее время владеет самым передовым коммерческим сервисом роботакси. Она предоставляет клиентам полностью беспилотные поездки в таких городах, как Финикс, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. При этом компания постоянно наращивает численность своего парка.

Тем временем Tesla делает ставку на подход к автономному вождению, основанный на использовании камер. Фирма заявила о планах запустить собственную службу роботакси. Для её создания будут использованы собственные развитые мощности по производству автомобилей.

Uber и корпорация NVIDIA заявили, что их беспилотные такси будут работать на платформе автономного вождения DRIVE Hyperion, а также на модели искусственного интеллекта Alpamayo, которая основана на логическом мышлении и предназначена для решения сложных ситуаций, возникающих на дороге.

Внедрение системы начнется с использования автомобилей для сбора данных, чтобы обучить её работе в условиях, характерных для каждого конкретного города. После этого состоится запуск роботакси под контролем операторов. В конечном итоге система будет доведена до четвёртого уровня автоматизации.

Согласно информации Reuters, Uber и NVIDIA в перспективе планируют расширить сервис на Северную Америку, Европу, Австралию и Азию.

Как заявил Дара Хосровшахи, генеральный директор Uber, партнёрство с NVIDIA призвано поддержать многопользовательскую экосистему автономных транспортных средств на платформе компании по мере того, как всё больше разработчиков и автомобильных производителей выходят на рынок услуг роботакси.

Сотрудничество с NVIDIA дополняет стратегию Uber, направленную на создание партнерских отношений в рамках всей индустрии беспилотных автомобилей, а не на разработку собственных технологий.