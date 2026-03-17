Компании Tesla и LG Energy Solution построят в Лансинге (столица штата Мичиган) завод по производству аккумуляторов. Стоимость аккумуляторов составляет 4,3 миллиарда долларов. Они необходимы для обеспечения потребностей бизнеса автопроизводителя в системах хранения энергии. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно заявлению, новое предприятие будет заниматься производством призматических литий-железо-фосфатных аккумуляторных элементов. Запуск производства запланирован на 2027 год.
«В системах хранения энергии Tesla Megapack 3, производимых в Хьюстоне, будут использоваться элементы американского производства, что позволит создать надежную внутреннюю цепочку поставок аккумуляторов», – говорится в заявлении.
Bloomberg отмечает, что после оглашения информации акции компании LG Energy на торгах в Сеуле выросли в цене на 2,9%.
Соглашение между компаниями демонстрирует достаточно агрессивное расширение южнокорейского производителя аккумуляторов на быстрорастущий рынок систем хранения энергии. Данный шаг обусловлен увеличением спроса со стороны центров обработки данных, активно использующих искусственный интеллект, а также замедлением перехода на электромобили в США и растущей конкуренцией со стороны Китая.
Tesla на сегодняшний день сильно зависит от литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторных элементов китайского производства. Поэтому компания активизировала усилия по диверсификации своей цепочки поставок, чтобы смягчить давление тарифов и снизить производственные затраты. Согласно заявлению компании, влияние тарифов на её бизнес по производству систем хранения энергии только в третьем квартале 2025 года составило около 200 миллионов долларов. То есть это дополнительные расходы. Именно по этой причине Tesla стремится локализовать производство LFP-аккумуляторов.