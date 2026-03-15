crazycat21
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-33» будет отправлен на МКС 22 марта
Уже проведена стыковка космического корабля с вторым, переходным отсеком.

Подготовка к следующей российской миссии по снабжению Международной космической станции (МКС) продолжается полным ходом. В четверг, 12 марта, специалисты провели стыковку грузового космического корабля "Прогресс МС-33" с переходным отсеком, который играет важную роль во время запуска. На этот момент обратили внимание аналитики зарубежного профильного издания Flug Revue.

Фото: Роскосмос / РКК "Энергия"

Переходный отсек механически соединяет космический корабль с третьей ступенью ракеты-носителя. Именно в этой точке соединения "Прогресс МС-33" отделяется от ракеты на девятой минуте полета. Одновременно этот компонент служит для электронной связи между системой управления космического корабля и бортовым компьютером ракеты. На следующий день космический корабль был закрыт обтекателем.

Как сообщает издание, запуск "Прогресса" запланирован на 22 марта. Хотя согласно первоначальному плану он должен был стартовать ещё 19 декабря 2025 года и через двое суток "свободного" полёта состыковаться с модулем "Поиск" Международной космической станции. Однако планам помешал инцидент.

27 ноября 2025 года во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1А" с пилотируемым космическим кораблём "Союз МС-28" был повреждён стартовый стол на космодроме Байконур. После чего дальнейшие запуски на время стали не возможны. Сам старт прошёл штатно, а корабль "Союз" с экипажем успешно пристыковался к МКС .

После инцидента Роскосмос объявил, что ремонт стартовой площадки займёт не менее четырёх месяцев. 3 марта 2026 года работы на стартовой площадке № 31 были официально завершены.

Как отмечает Flug Revue, после инцидента, столкнувшись с надвигающейся нехваткой грузов для экипажа МКС, Космическое агентство США (NASA) отреагировало, изменив расписание своих собственных грузовых миссий. Миссия SpaceX CRS-34 была перенесена на один месяц, а последующая миссия CRS-35 – на три месяца, с ноября на август.

"Прогресс МС-33" – 186-й полёт космического корабля типа "Прогресс". Система находится в эксплуатации с 1978 года. Беспилотный грузовой корабль первоначально был разработан для снабжения советской космической станции "Салют-6", а затем использовался на станциях "Салют-7", "Мир" и, наконец, на МКС.

 

#новости #космос #nasa #мкс #роскосмос #ракета #байконур #прогресс мс-33
