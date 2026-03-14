Ещё одно доказательство того, что Трамп в первую очередь бизнесмен и привык "делать деньги" на всём.

Соединённые Штаты должны получить около 10 миллиардов долларов в качестве вознаграждения от инвесторов в рамках недавно завершенной сделки по продаже китайской компанией ByteDance американского подразделения приложения сервиса TikTok консорциуму из США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на публикацию в деловой газете Wall Street Journal.

Фото: CNN

В начале второго срока полномочий президента Дональда Трампа федеральный закон требовал либо закрытия TikTok на территории Штатов, либо его продажи американскому бизнесу. Однако Трамп издал ряд дополнительных указов, чтобы оттянуть время. В результате Белый дом помог заключить сделку о продаже сервиса с группой компаний во главе с Oracle и Silver Lake Management. Второй по величине выручки разработчик ПО после Microsoft и глобальная частная инвестиционная компания соответственно [прим.].

Отмечено, что ранее Дональд Трамп уже намекал на подобную плату.

"Соединенные Штаты получают огромную сумму плюс комиссионные. Я называю это комиссионными "плюс" просто за заключение сделки, и я не хочу от этого отказываться", – заявил Трамп ещё сентябре 2025 года.

Новая организация, получившая название TikTok USDS Joint Venture, будет отвечать за модерацию контента в TikTok и защиту данных пользователей из США. Управлять новой компанией будет совет директоров в составе семи человек, большинство из которых являются гражданами Штатов. Шоу Цзы Чу, генеральный директор TikTok, который продолжает осуществлять руководство самым ценным активом китайской компании ByteDance в мире, получит место в совете директоров. А генеральным директором американского подразделения TikTok станет Адам Прессер, ранее возглавлявший операционный отдел, отдел доверия и безопасности сервиса.

Ещё одно доказательство, что действующий президент США Дональд Трамп в первую очередь бизнесмен, привыкший "делать деньги" на всём, что возможно. И уже в меньшей степени он политик, что продолжает демонстрировать в настоящее время.