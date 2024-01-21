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Gorovic
TSMC объявила о планах строительства трех заводов по производству 2-нм чипов
Компания TSMC планирует упрочить свои позиции на глобальном рынке по производству полупроводников последнего поколения

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Мировой лидер в сфере полупроводников, компания TSMC из Тайваня, объявила о запуске строительства двух производственных мощностей, предназначенных для создания и производства микрочипов, которые будут построены с использованием новаторского процесса микронной обработки в 2 нм (N2). В дополнение к этому предпринимаются шаги для строительства еще одной фабрики, которое начнется по завершению разрешительных процедур со стороны тайваньских властей.

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                                                                      Изображение: @TSMC

Марк Лю, руководящий советом директоров TSMC, во время встречи с инвесторами и специалистами отметил, что к 2025 году начнется массовое изготовление чипов по новейшему 2-нм стандарту. Он рассказал о планах по расширению производственного пространства в научно-технологических парках Хсинчу и Каосюн.

Первый завод построят рядом с Баошанем, в Хсинчу, в шаговой доступности от исследовательского центра R1, сконцентрированного на разработке 2-нм технологий. Прогнозируется, что серийный выпуск нового поколения полупроводников будет налажен в последней половине 2025 года. Запуск второй площадки по производству 2-нм чипов планируется в Каосюнском научном парке, который является частью Южного научно-технического парка, с предполагаемым открытием в 2026.

Третий завод, как было указано выше, после разрешения со стороны властей откроется в парке Тайчжун и, в случае успешного старта в 2025 году, начнет производство чипов по 2-нм стандарту к 2027 году.

Введение в эксплуатацию всех трех заводов, которые будут выпускать чипы на 2-нм технологии, позволит TSMC значительно упрочить свои позиции на глобальном рынке, предоставляя заказчикам возможности для создания современных полупроводников.

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В планы компании также входит массовое производство чипов с применением 2-нм техпроцесса, в которых будут  использованы транзисторы с круговыми затворами (GAA) и нанолистами. Все это произойдет во второй половине 2025 года.

#tsmc #чипы #чипы 2-нм
Источник: anandtech.com
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