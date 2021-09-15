AMD FSR увеличивает производительность на 46% в Far Cry 6
реклама
AMD недавно выпустила короткометражку Far Cry 6, в которой производитель микросхем продемонстрировал некоторые технологии, использованные при создании игры. Самая интересная часть видео показывает, как FidelityFX Super Resolution (FSR) обеспечивает очень существенное повышение производительности в игре.
В конце концов, Far Cry 6 - это игра которая "заточена" под AMD, поэтому неудивительно, что разработчики оптимизировали игру для процессоров AMD Ryzen и видеокарты Radeon. Far Cry 6 является частью последнего пакета AMD «Raise the Game» и предоставляется в качестве бесплатной копии для клиентов, которые приобрели подходящую систему на базе AMD.
AMD не поделилась спецификациями системы, на которой работала Far Cry 6 в видео, а также производитель микросхем не указал настройки графики, которые использовались. Без FSR система AMD обеспечивала частоту кадров от 61,8 до 63,8 FPS. Когда FSR включен, частота кадров колеблется от 87,1 до 90 FPS. Поэтому ожидается увеличение производительности до 46%.
реклама
Ubisoft указала такие минимальные системные требования для Far Cry 6.
Для геймеров с разрешением 1440p, которым требуется трассировка лучей, рекомендуется использовать процессоры Core i5-10600 или Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6900 XT.
Изначально Far Cry 6 должен был дебютировать в феврале 2021 года. Однако позже запуск был перенесен на 7 октября.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила