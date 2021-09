Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

AMD недавно выпустила короткометражку Far Cry 6, в которой производитель микросхем продемонстрировал некоторые технологии, использованные при создании игры. Самая интересная часть видео показывает, как FidelityFX Super Resolution (FSR) обеспечивает очень существенное повышение производительности в игре.

В конце концов, Far Cry 6 - это игра которая "заточена" под AMD, поэтому неудивительно, что разработчики оптимизировали игру для процессоров AMD Ryzen и видеокарты Radeon. Far Cry 6 является частью последнего пакета AMD «Raise the Game» и предоставляется в качестве бесплатной копии для клиентов, которые приобрели подходящую систему на базе AMD.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

AMD не поделилась спецификациями системы, на которой работала Far Cry 6 в видео, а также производитель микросхем не указал настройки графики, которые использовались. Без FSR система AMD обеспечивала частоту кадров от 61,8 до 63,8 FPS. Когда FSR включен, частота кадров колеблется от 87,1 до 90 FPS. Поэтому ожидается увеличение производительности до 46%.





реклама

Ubisoft указала такие минимальные системные требования для Far Cry 6.

Для геймеров с разрешением 1440p, которым требуется трассировка лучей, рекомендуется использовать процессоры Core i5-10600 или Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6900 XT.

Изначально Far Cry 6 должен был дебютировать в феврале 2021 года. Однако позже запуск был перенесен на 7 октября.