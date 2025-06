Nothing Phone 3 покажут уже 1 июля. Перед этим компания раскрыла важную деталь: телефон получит мощный процессор Snapdragon 8s Gen 4, что делает его настоящим флагманом. А еще в интернете уже гуляют слухи о том, как будет выглядеть новый смартфон.

Nothing Phone 3 будет оснащен мощным процессором Snapdragon 8s Gen 4, что, по словам компании, значительно улучшит его быстродействие. Генеральный директор Карл Пей подчеркнул, что новый чипсет обеспечит существенный прирост производительности по всем направлениям: на 36% для центрального процессора, на 88% для графического процессора и на 60% для нейронного процессора, по сравнению с предыдущей моделью. Ранее в сеть попали сведения о дизайне телефона, который, вероятно, получит тройную камеру, включая перископический телеобъектив. Ожидается, что компания представит Nothing Phone 3 вместе с беспроводными наушниками Headphone 1.

По предварительным данным, Nothing Phone 3 будет предлагаться в двух конфигурациях памяти: 12 ГБ/256 ГБ за 799 долларов и 16 ГБ/512 ГБ за 899 долларов. Ожидается, что он получит 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей, 50-мегапиксельную основную камеру с OIS, а также, возможно, сверхширокоугольный и телеобъектив. Предполагается, что емкость аккумулятора превысит 5 000 мАч. Несмотря на слухи о прозрачной задней панели, Glyph-интерфейса, вероятно, не будет. Nothing Phone 3 и наушники Nothing Headphone 1 будут доступны в США и Канаде.