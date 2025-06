Nothing заявляет, что её будущий флагманский смартфон для Android будет оснащён «сверхточными инженерными решениями»

Загадочное заявление Nothing о «сверхточных технологиях» в их новом флагманском Android-смартфоне Phone (3) оставляет больше вопросов, чем ответов. Тизер намекает на сохранение привычного дизайна, но ставит под сомнение достоверность других утечек информации о функциональности устройства.



По слухам, грядущий Nothing Phone (3) станет первым смартфоном Nothing, отказавшимся от светодиодных глифов на задней панели. Несмотря на это, тизеры намекают на сохранение фирменного стиля. Загадочное заявление о «сверхточном проектировании» пока не раскрывает конкретных деталей, но изображение демонстрирует углубления, напоминающие дизайн более доступного CMF Phone 2 Pro.

Ранее элементы дизайна Nothing были исключительно визуальными, скрытыми под прозрачной задней крышкой. Цветовая палитра нового телефона, похоже, повторяет белый цвет Nothing Phone (3a). Релиз Nothing Phone (3) и новых наушников Nothing Headphones запланирован на 1 июля 2025 года. Вопрос об использовании флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite в новом смартфоне остается открытым.