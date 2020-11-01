Россия создаст собственную схему регулирования Интернета – президент РФ
Российская Федерация создает собственную модель контроля интернета и защиты персональных данных граждан. Однако, пока неизвестно, как на самом деле будет работать данная модель.
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На форуме «Россия зовет!» глава государства РФ Владимир Путин в своем заявлении подчеркнул, что не планируется следовать каким-то уже сложившимся схемам, и данная схема не будет похожа на китайскую или европейскую, она будет уникальная.
Россия заботится о своих гражданах и хочет максимально аккуратно защитить их персональные данные от злоупотреблений в данной сфере.
Власти постараются найти лучшее и сбалансированное решение, чтобы граждане РФ чувствовали себя максимально защищенными, и все отрасли могли спокойно работать и развиваться.
Какие-то серьезные ограничения в новой российской модели не предусмотрены, но как она будет выглядеть, и как она будет работать, мы с вами узнаем в ближайшем будущем.
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А вы поддерживаете данную схему регулирования интернета или нет?
Также хочется напомнить, что в прошлом году экс-министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что интернет нуждается в особом контроле, и пообещал гражданам РФ интернет «по паспорту».
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