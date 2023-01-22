Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Steam Deck протестировали в новых играх — чувствуется нехватка производительности процессора
Играть в тяжёлые новинки можно, но статтеры могут испортить опыт.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
Petar Vukobrat, Unsplash

Портативный игровой компьютер Steam Deck выпустили в начале прошлого года, устройство получило APU, разработанный AMD по заказу Valve. Нестандартный SoC под кодовым названием Valve Aerith (или AMD Van Gogh) объединял 4-ядерный центральный процессор на базе ядер Zen 2 и 8-ядерную графику RDNA 2, платформа оснащалась 16 ГБ LPDDR5-5500. На момент выпуска производительность Steam Deck была высока для устройства такого класса, но прогресс не стоит на месте: AMD представила новые мобильные процессоры с ещё более быстрой интегрированной графикой, другие компании уже намереваются выпустить портативные устройства с дискретной графикой, а игровые новинки заметно потяжелели, иногда не очень хорошо оптимизированы и доставляют проблемы даже мощным настольным ПК. Может ли Steam Deck в текущей конфигурации справиться с новыми играми, проверили специалисты YouTube канала Digital Foundry.

реклама

Специалисты не замеряли максимальную производительность, что в случае Steam Deck бессмысленно, нужно было понять, обеспечит ли устройство стабильный FPS с лимитом 30…40 кадров в ряде новых тяжёлых игр и консольных портов: A Plague Tale: Requiem, Callisto Protocol, Gotham Knights, Need for Speed Unbound, The Witcher 3 и Uncharted 4.

  • В A Plague Tale: Requiem установка практически всех графических настроек на низкое качество и апскейлинг в 720p позволили стабилизировать FPS и зафиксировать его на отметке 30 кадров. Графика местами заметно плоха, в оживлённых локациях наблюдаются проблемы с производительностью, но играть можно.
  • Для Callisto Protocol специалисты подобрали средние и низкие настройки с масштабированием FSR2 так, что визуально игра не сильно проигрывала младшим консолям прошлого поколения, но из-за слабого процессора наблюдаются частые падения производительности, статтеры, FPS резко падает до 20. Играть сложно, но можно.
  • Gotham Knights ещё больше нагружает процессор в открытых локациях, при минимальных настройках FPS не достигает 30. В закрытых локациях 30 кадров обеспечены, играть можно.
  • Need for Speed Unbound на средних настройках без FSR, но с динамическим изменением разрешения работает вполне сносно, но процессору тяжело, о чём говорит рваный график задержки кадра.
  • Обновлённый The Witcher 3 на средне-высоких с DirectX 11, разрешением 720p и TAA сглаживанием на удивление работает неплохо, 30 FPS, но в оживлённых городских локациях есть статтеры.
  • Uncharted 4 на средних настройках и с масштабированием FSR2 в режиме «Качество» работал хорошо.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Похоже, что процессор Steam Deck первым дал слабину, он полностью загружен в современных играх и становится узким местом, что приводит к появлению статтеров. При этом разработчики Steam Deck заявили, что в новой версии не будут делать упор на обновление вычислительной части, если это не принесёт значительного увеличения производительности. Судя по всему, избежать обновления процессора будет очень сложно, особенно, когда на рынке уже присутствуют портативные ПК на базе 8-ядерных APU AMD Ryzen.

Источники
Digital Foundry, YouTube
Eurogamer
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #valve #steam deck
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Steam появился ремастер GTA: The Trilogy: с багами, но по скидке в 30 долларов
Train Life: A Railway Simulator (2022) - позволит поездить по Европе в наше непростое время
Инсайдер назвал 11 готовящихся игр от Ubisoft до 31 марта 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белорусский "Горизонт" представил полупрозрачный телевизор с коммерческой стоимостью
8
Украинские военные модифицировали тарелки Starlink и установили их на разведывательные дроны
14
Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
11
В сети появились фото российских Су-34 на учениях в Беларуси с противокорабельными ракетами Х-35У
3
В России наладили серийный выпуск уникальной газовой турбины на 110 МВт – Siemens уже не актуальна
10
Почему российские геймеры покупают дорогие видеокарты NVIDIA – брендовый MSI против бюджетного Palit
12
21.01.2023 новолуние будет самым близким к Земле за более чем 1000 лет
+
Зеленский уже открыто требует передать Украине танки Leopard
12
Пресса раскопала старое выступление Дженсена Хуанга – основатель NVIDIA обещает дешёвые видеокарты
14
Илон Маск заявил, что на Twitter работают 2300 сотрудников и тысячи подрядчиков
+
Макдональдс по ошибке выдал клиенту вместо еды пакет с $5 000 наличными
2
61 видеокарта AMD Radeon RX 6900 ХТ сгорела по вине майнера – геймеры могут остаться без компенсации
11
Несмотря на «потолок цен» на российскую нефть, цены на американских заправках продолжают расти
12
Морские пехотинцы США победили робота DARPA, спрятавшись под картонной коробкой
2
Авторы Red Dead Redemption 2 наградили одного из своих фанатов за напоминание о проблеме
1
Чип M2 Pro с 19-ядерным GPU только на 12% уступает M1 Max в тесте Metal
1
Покупатели дорогих материнских плат Z790 сталкиваются с проблемами интернет соединения
4
CableMod анонсирует свой адаптер питания GeForce RTX 4090 упрощающий прокладку кабелей
3
MSI вскоре исправит сломанную функцию Secure Boot в сотнях моделей материнских плат
+
Продажи компьютеров Huawei в прошлом году выросли
+

Популярные статьи

Почему Шольц отказывается передать Украине Leopard-2 – чего боится канцлер Германии
63
Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
98
В США объяснили, почему Украине не нужны американские и немецкие танки M1 Abrams и Leopard-2
19
Почему новый стратегический ракетоносец АПЛ Columbia так тревожит Пентагон
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)
2
Радиаторы, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
51
Мини-ПК от Beelink: SEi12 и SER6 для фанатов Intel и AMD
29
Тесты не тесты или о чем молчат техноблогеры
67
Западные танки сами по себе не изменят ход противостояния на Украине
28
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
21

Сейчас обсуждают

Bokuwa Watarimono
10:40
Складывается впечатление, что компании производители видеочипов просто не хотят, чтобы их продукция, начиная с определенного уровня производительности, покупалась обычными пользователями.
Блогер назвал цену в 500 долларов за современный аналог 3070 войной против потребителя
Олег Тимофеев
10:38
Скорее всего главное это управление и отвественный подход к остальному.
Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
Ильшат Акчулпанов
10:36
Автор явно в курсе, как удушать, пилить, не бояться массовых волнений, где и с кого трясут власти, что бы он не имел в виду.
Несмотря на «потолок цен» на российскую нефть, цены на американских заправках продолжают расти
Aleksej Falcvagen
10:31
Успешная в чем? что там зеки по понятиям общаются? Повар не скрывает что ему сложно набирать людей из гражданских, поэтому он отправился в турне по тюрьмам для набора зеков, сидящих за тяжкие преступл...
Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
Cyborg39rus
10:31
Как и однотипные люди на оверах делающие статьи ради копейки.
Выбираем смартфон под любой кошелек в 2023 году
qwertyk
10:30
Какие признаки износа? )))))))))))))))))))))
61 штука Radeon RX 6800 XT/6900 XT могли быть повреждены из-за майнинга
Cyborg39rus
10:30
Здравствуйте. У меня предпочтения: Обазателен 3.5 джек, ЦАП, усилитель для наушников, Лицевая камера сбоку(желательно), Основная камера не выше чем f1.5, объём внутри хотя бы 128 гигов, возможность ус...
Выбираем смартфон под любой кошелек в 2023 году
Maks Panteleev
10:26
Одни унылые однотипные китайцы, бэ
Выбираем смартфон под любой кошелек в 2023 году
Art Art
10:25
Просто есть те кто реально рубятся на ПК, и вторая категория "блохеры" или тестеры, им всегда всего мало, настройки тупо в макс, длсс выкл (и таких 99% ютюба, читай вселенской помойки). У меня в майни...
Тесты не тесты или о чем молчат техноблогеры
wolfire
10:22
как думаете пойдёт нато или китай на русь? https://www.youtube.com/watch?v=xXm_-R3HGtg
В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передали Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем