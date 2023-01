Играть в тяжёлые новинки можно, но статтеры могут испортить опыт.

Petar Vukobrat, Unsplash

Портативный игровой компьютер Steam Deck выпустили в начале прошлого года, устройство получило APU, разработанный AMD по заказу Valve. Нестандартный SoC под кодовым названием Valve Aerith (или AMD Van Gogh) объединял 4-ядерный центральный процессор на базе ядер Zen 2 и 8-ядерную графику RDNA 2, платформа оснащалась 16 ГБ LPDDR5-5500. На момент выпуска производительность Steam Deck была высока для устройства такого класса, но прогресс не стоит на месте: AMD представила новые мобильные процессоры с ещё более быстрой интегрированной графикой, другие компании уже намереваются выпустить портативные устройства с дискретной графикой, а игровые новинки заметно потяжелели, иногда не очень хорошо оптимизированы и доставляют проблемы даже мощным настольным ПК. Может ли Steam Deck в текущей конфигурации справиться с новыми играми, проверили специалисты YouTube канала Digital Foundry.

Специалисты не замеряли максимальную производительность, что в случае Steam Deck бессмысленно, нужно было понять, обеспечит ли устройство стабильный FPS с лимитом 30…40 кадров в ряде новых тяжёлых игр и консольных портов: A Plague Tale: Requiem, Callisto Protocol, Gotham Knights, Need for Speed Unbound, The Witcher 3 и Uncharted 4.

В A Plague Tale: Requiem установка практически всех графических настроек на низкое качество и апскейлинг в 720p позволили стабилизировать FPS и зафиксировать его на отметке 30 кадров. Графика местами заметно плоха, в оживлённых локациях наблюдаются проблемы с производительностью, но играть можно.

Для Callisto Protocol специалисты подобрали средние и низкие настройки с масштабированием FSR2 так, что визуально игра не сильно проигрывала младшим консолям прошлого поколения, но из-за слабого процессора наблюдаются частые падения производительности, статтеры, FPS резко падает до 20. Играть сложно, но можно.

Gotham Knights ещё больше нагружает процессор в открытых локациях, при минимальных настройках FPS не достигает 30. В закрытых локациях 30 кадров обеспечены, играть можно.

Need for Speed Unbound на средних настройках без FSR, но с динамическим изменением разрешения работает вполне сносно, но процессору тяжело, о чём говорит рваный график задержки кадра.

Обновлённый The Witcher 3 на средне-высоких с DirectX 11, разрешением 720p и TAA сглаживанием на удивление работает неплохо, 30 FPS, но в оживлённых городских локациях есть статтеры.

Uncharted 4 на средних настройках и с масштабированием FSR2 в режиме «Качество» работал хорошо.

Похоже, что процессор Steam Deck первым дал слабину, он полностью загружен в современных играх и становится узким местом, что приводит к появлению статтеров. При этом разработчики Steam Deck заявили, что в новой версии не будут делать упор на обновление вычислительной части, если это не принесёт значительного увеличения производительности. Судя по всему, избежать обновления процессора будет очень сложно, особенно, когда на рынке уже присутствуют портативные ПК на базе 8-ядерных APU AMD Ryzen.