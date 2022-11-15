Чиплетный дизайн было сложно применить к GPU, но почему AMD всё-таки решилась на данный шаг и как удалось соединить чиплеты.

Abdullah Abid, Unsplash

Накануне появились обзорные статьи архитектуры AMD RDNA 3 графических процессоров (GPU) серии видеокарт Radeon RX 7000. Появились новые, ранее не опубликованные для широкой публики слайды AMD и там есть интересные детали, позволяющие понять некоторые нюансы.

реклама

Во время беседы с журналистами Сэм Нафцигер (Sam Naffziger), старший вице-президент, ведущий научный сотрудник и разработчик технологий в AMD, рассказал, что концепция архитектуры появилась в виде наброска в блокноте во время перерывов между работой на одном из мероприятий, пишет издание PCGamer. Набросок отражал чиплетную структуру с графическим кристаллом (GCD), кристаллами с кэшем и контроллерами памяти (MCD). Концепция получила положительную оценку и началась дальнейшая разработка, результат которой представлен на блок-схеме ниже.

AMD Блок-схема графического процессора Navi 31 и основные улучшения. Источник: PCGamer

Переход к чиплетному дизайну обоснован рядом факторов, в частности, экономических, объясняет TechPowerUp, это и возрастающая стоимость полупроводниковых пластин и распределение доходов компании в разных сегментах. Приводится яркий пример с процессором AMD Ryzen 9 5950X, он был бы более чем в два раза дороже при монолитной конструкции. В то же время, цитируя Нафцигера, авторы PCGamer дают понять, что реализовать цели, поставленные архитекторами, было невозможно без создания нового дизайна. Инженеры определили, какие части GPU меньше «выиграют» от перехода на более совершенные технологические нормы, а какие больше, какие можно отделить, а какие нет. Так появилось разделение на GCD и MCD, было решено, что GCD со всеми вычислительным блоками будет производиться по более продвинутому 5-нм техпроцессу, а MCD — по 6-нм.

Проблемой было соединение чиплетов. В процессорах AMD Ryzen количество дорожек в межсоединениях исчисляется сотнями, но в GPU их тысячи и компании пришлось разработать новую технологию под названием Infinity Fanout Links — дорожки с очень высокой плотностью располагаются в подложке без применения кремниевого интерпозера: интерпозер слишком дорогое решение, отмечает TechPowerUp, кроме того, его возможностей не хватит для прокладки такого большого числа дорожек, пишут авторы японского Mynavi, а в Tom’s Hardware также указывают на слишком большое энергопотребление в случае масштабирования решения, используемого AMD в процессорах.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Скорость передачи данных Infinity Fanout Link достигает 9,2 Гбит/с, а пиковая пропускная способность между GCD и MCD — 5,3 ТБ/с. Увеличение задержек из-за чиплетной компоновки компенсировали увеличением базовой частоты Infinity Fabric на 43%, а игровой частоты на 18%. В видеокартах Radeon RX серии 6000 частота Infinity Fabric достигала значений около 2 ГГц.