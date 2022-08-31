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Специалист объяснил, как профили разгона Intel XMP и AMD EXPO будут сосуществовать на одном модуле
Профили обеих технологий поместятся, но может пострадать количество настраиваемых пользователем профилей.
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Технология для разгона и оптимизации настроек памяти AMD EXPO наконец-то была официально представлена на вчерашней презентации, первые комплекты оперативной памяти с поддержкой этой технологии появятся вместе с новыми процессорами AMD Ryzen 7000 и позволят получить дополнительный прирост производительности. Теперь у Intel и AMD есть свои фирменные технологии, но как их профили разместить на одном модуле одновременно? Ресурс VideoCardz нашёл объяснение в блоге оверклокера Toppc на платформе Bilibili.

Источник: Toppc, Bilibili и VideoCardz

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Специалист объяснил, что профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO могут сосуществовать на одном модуле, профили SPD имеют разные байты и блоки. Как видно из таблицы, Intel XMP 3.0 позволяет хранить в микросхеме SPD пять профилей: три предварительно настроенных производителем P1-P3 и ещё два профиля U1, U2, которые пользователь может записать самостоятельно. AMD EXPO предложит два предварительно настроенных профиля P1, P2 и место для записи пользовательского. При размещении профилей обеих технологий, AMD EXPO переопределит профиль Intel XMP P3 и пользовательский U1, но на микросхеме SPD останется место ещё, как минимум, для одного пользовательского профиля.

Источник:
Toppc, Bilibili
VideoCardz
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#amd #intel #ddr5 #оперативная память
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