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Первые неофициальные рендеры процессорного разъема AM5 и процессора Ryzen Zen4 семейства Vermeer появились в прошлом месяце и наглядно продемонстрировали изменения в новой платформе: изменился тип корпуса с PGA на LGA и конструкция тепло-распределительной крышки. Сегодня информация дополнилась, кроме новых рендеров появились и новые технические подробности.

Изображения, опубликованные пользователем Twitter @TtLexington, демонстрируют крепления систем охлаждения, конструкция которых схожа с текущими решениями. Это позволяет предположить, что AM4 кулеры можно будет адаптировать для установки на AM5 материнские платы, возможно, они даже будут совместимы.

Источник: Twitter @TtLexington анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Была опубликована и таблица требований к системам охлаждения, подтверждающая TDP 170 Вт для флагманских процессоров AM5. Для охлаждения этих моделей рекомендуется применение AIO жидкостного охлаждения с 280-мм радиатором. Далее следуют модели с TDP 120 Вт, для них рекомендуются воздушные кулеры среднего размера, для остальных моделей подойдут стандартные решения.