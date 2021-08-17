Появились новые рендеры компоновки сокета AM5 и требования к системам охлаждения
реклама
Первые неофициальные рендеры процессорного разъема AM5 и процессора Ryzen Zen4 семейства Vermeer появились в прошлом месяце и наглядно продемонстрировали изменения в новой платформе: изменился тип корпуса с PGA на LGA и конструкция тепло-распределительной крышки. Сегодня информация дополнилась, кроме новых рендеров появились и новые технические подробности.
Изображения, опубликованные пользователем Twitter @TtLexington, демонстрируют крепления систем охлаждения, конструкция которых схожа с текущими решениями. Это позволяет предположить, что AM4 кулеры можно будет адаптировать для установки на AM5 материнские платы, возможно, они даже будут совместимы.
Была опубликована и таблица требований к системам охлаждения, подтверждающая TDP 170 Вт для флагманских процессоров AM5. Для охлаждения этих моделей рекомендуется применение AIO жидкостного охлаждения с 280-мм радиатором. Далее следуют модели с TDP 120 Вт, для них рекомендуются воздушные кулеры среднего размера, для остальных моделей подойдут стандартные решения.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила