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Задержки доступа процессоров AMD Zen3 к кеш памяти значительно снизились — данные Userbenchmark

16-ядерный флагман Zen3 радует снижением задержек доступа к кешу и памяти
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Процессоры AMD Ryzen серии 5000 на базе новейшей архитектуры Zen3 получили множество доработок, среди которых новая конфигурация комплексов CCX. В новой серии количество ядер в комплексе CCX было увеличено до 8, пропорционально был увеличен и объем кеша L3 — теперь все 8 ядер обладают прямым доступом к 32 МБ быстрой кеш памяти.

Источник изображения: @AMDRyzen

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Очевидно, что эти изменения положительно сказались на задержках межъядерного взаимодействия и задержках обращения к кеш памяти. Также от новой линейки процессоров ожидают улучшенную работу с оперативной памятью. Высокие задержки — известный недостаток процессоров Ryzen, который сглаживается большим объемом кеш памяти и постепенно устраняется с каждой новой версией архитектуры Zen.

Результаты AMD Ryzen 5950X появились в базе данных тестового пакета Userbenchmark. Первые результаты оправдывают надежды — скорость доступа к кеш памяти значительно снизилась. Задержки доступа к оперативной памяти также уменьшились, но все еще сравнительно высоки. Однако нужно отметить, что по данным userbenchmark использовалась оперативная память с эффективной частотой 2400 МГц.

Источник изображения: Userbenchmark [1], [2] и @TUM_APISAK
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По данным Userbenchmark, производительность Ryzen 9 5950X на 10…15% выше, чем у 3950X в различных сценариях работы.

Источник изображения: Userbenchmark [1], [2] и @TUM_APISAK
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