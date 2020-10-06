Переиздания коллекций Dishonored And Prey The Arkane и The Wolfenstein: Alt History подтверждены для консолей Xbox Series
Два обновленных сборника игр Bethesda: Dishonored & Prey The Arkane Collection и The Wolfenstein: Alt History Collection прошли регистрацию на портале ESRB и получили возрастной рейтинг MATURE 17+. Это говорит о том, что Bethesda готовит обновленные версии этих сборников для консолей нового поколения Microsoft Xbox Series X и S.
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Как сообщает портал VCG, Dishonored & Prey The Arkane Collection включает четыре игры — это специальное издание оригинальной Dishonored, ее вторая часть вместе с дополнением Death of the Outsider и игра Prey. Эти игры в настоящее время доступны для Xbox One, PS4 и ПК, как часть юбилейной коллекции Arkane. Набор Wolfenstein: Alt History Collection, который в настоящее время также доступен для тех же платформ, включает Wolfenstein: New Order, дополнение The Old Blood, продолжение Wolfenstein II: The New Colossus и спин-офф Youngblood.
В сентябре Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media и ее издателя игр Bethesda Softworks за $7,5 млрд., при этом ожидается, что сделка будет завершена во второй половине текущего финансового года, который завершится в июне 2021 года.
В прошлом месяце Bethesda объявила, что собирается предложить владельцам консолей текущего поколения бесплатные обновления существующих игр Bethesda, которые будут доступны на консолях следующего поколения. Уже известно, что Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены для Xbox Series X/S и PlayStation 5, теперь пришло время и для крупных франшиз Dishonored, Wolfenstein и знаменитой игры Prey.
Неизвестно, ограничиться ли Bethesda простым портированием игр или версии для консолей следующего поколения получат существенные улучшения графики.
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