Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Два обновленных сборника игр Bethesda: Dishonored & Prey The Arkane Collection и The Wolfenstein: Alt History Collection прошли регистрацию на портале ESRB и получили возрастной рейтинг MATURE 17+. Это говорит о том, что Bethesda готовит обновленные версии этих сборников для консолей нового поколения Microsoft Xbox Series X и S.

реклама

Как сообщает портал VCG, Dishonored & Prey The Arkane Collection включает четыре игры — это специальное издание оригинальной Dishonored, ее вторая часть вместе с дополнением Death of the Outsider и игра Prey. Эти игры в настоящее время доступны для Xbox One, PS4 и ПК, как часть юбилейной коллекции Arkane. Набор Wolfenstein: Alt History Collection, который в настоящее время также доступен для тех же платформ, включает Wolfenstein: New Order, дополнение The Old Blood, продолжение Wolfenstein II: The New Colossus и спин-офф Youngblood.

В сентябре Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media и ее издателя игр Bethesda Softworks за $7,5 млрд., при этом ожидается, что сделка будет завершена во второй половине текущего финансового года, который завершится в июне 2021 года.

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В прошлом месяце Bethesda объявила, что собирается предложить владельцам консолей текущего поколения бесплатные обновления существующих игр Bethesda, которые будут доступны на консолях следующего поколения. Уже известно, что Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены для Xbox Series X/S и PlayStation 5, теперь пришло время и для крупных франшиз Dishonored, Wolfenstein и знаменитой игры Prey.

Неизвестно, ограничиться ли Bethesda простым портированием игр или версии для консолей следующего поколения получат существенные улучшения графики.