Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Начало продаж игровых консолей Xbox Series X и S начнется 10 ноября по всему миру. Множество технологических СМИ уже получили от Microsoft тестовые образцы старшей консоли и смогли протестировать ее производительность. На сегодняшний день нет игр, разработанных под новое поколение Xbox, поэтому пришлось ограничиться играми от предыдущих поколений.

реклама

Все издания хвалят обратную совместимость Xbox Series X. Игры запускаются без проблем, а их производительность ошеломляет. Без дополнительных оптимизаций даже самые тяжелые игры показывают «железные» 60 кадров в секунду в разрешении 4K, в то время как производительности Xbox One X хватает только на 30…45 кадров в секунду. Очевидно, что возможности консолей нового поколения гораздо выше. Отличное сравнение сделал портал DigitalFoundry в своем видеоматериале.





анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Также интересно, насколько ускорилась загрузка игр. Высокоскоростные твердотельные накопители — одна из основных отличительных черт консолей нового поколения. Microsoft и Sony уделяют этому большое внимание. Действительно, скорость загрузки существенно увеличилась. Портал The Verge в своем обзоре новой консоли привел сравнительную таблицу времени загрузки для 9 игр. Например, в Red Dead Redemption 2 загрузка занимает 52 секунды, что практически в два раза быстрее по сравнению с Xbox One X. В The Outer Worlds разрыв еще больше — 6 секунд против 27. Также в Sea of Thieves от Microsoft Studios каждый пират сможет взойти на палубу своего корабля в четыре раза быстрее.

Отличные результаты. Остается ждать официального открытия продаж и скорейшего сравнения новой консоли с конкурентом от Sony. Информации о PlayStation 5 очень мало, консоль уже обросла множеством не очень приятных слухов, хотелось бы, чтобы компания раскрыла больше подробностей о своей консоли в ближайшее время.