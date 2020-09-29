Xbox Series X показывает отличную обратную совместимость и до 4 раз более высокую скорость загрузки игр
Начало продаж игровых консолей Xbox Series X и S начнется 10 ноября по всему миру. Множество технологических СМИ уже получили от Microsoft тестовые образцы старшей консоли и смогли протестировать ее производительность. На сегодняшний день нет игр, разработанных под новое поколение Xbox, поэтому пришлось ограничиться играми от предыдущих поколений.
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Все издания хвалят обратную совместимость Xbox Series X. Игры запускаются без проблем, а их производительность ошеломляет. Без дополнительных оптимизаций даже самые тяжелые игры показывают «железные» 60 кадров в секунду в разрешении 4K, в то время как производительности Xbox One X хватает только на 30…45 кадров в секунду. Очевидно, что возможности консолей нового поколения гораздо выше. Отличное сравнение сделал портал DigitalFoundry в своем видеоматериале.
Также интересно, насколько ускорилась загрузка игр. Высокоскоростные твердотельные накопители — одна из основных отличительных черт консолей нового поколения. Microsoft и Sony уделяют этому большое внимание. Действительно, скорость загрузки существенно увеличилась. Портал The Verge в своем обзоре новой консоли привел сравнительную таблицу времени загрузки для 9 игр. Например, в Red Dead Redemption 2 загрузка занимает 52 секунды, что практически в два раза быстрее по сравнению с Xbox One X. В The Outer Worlds разрыв еще больше — 6 секунд против 27. Также в Sea of Thieves от Microsoft Studios каждый пират сможет взойти на палубу своего корабля в четыре раза быстрее.
Отличные результаты. Остается ждать официального открытия продаж и скорейшего сравнения новой консоли с конкурентом от Sony. Информации о PlayStation 5 очень мало, консоль уже обросла множеством не очень приятных слухов, хотелось бы, чтобы компания раскрыла больше подробностей о своей консоли в ближайшее время.
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