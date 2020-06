Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В Epic Games Store появились системные требования ПК-версии одной из грядущих некст-ген игр, представленных для PlayStation 5. Приключенческая игра Kena: Bridge of Spirits от студии Ember Lab привлекла внимание многих пользователей своим удивительным и красивым миром, увлекающим сюжетом и интересными игровыми механиками, напоминая легендарную серию игр Zelda, разработчики и сами не скрывают любовь к этой игре Nintendo. Проект уже занял лидирующие места в списках для обязательной покупки многих пользователей.

Ember Lab это небольшая инди-студия, которую основали братья Майк и Джош Грир (англ. Mike Grier и Josh Grier) в 2009 году. Kena: Bridge of Spirits — это первый крупный игровой проект студии, которая занималась до этого разработкой анимационных роликов и небольших игр. Несмотря на отсутствие опыта работы с крупными проектами, Kena: Bridge of Spirits выглядит крайне перспективно. Интересный игровой процесс с множеством боевых и тактических возможностей, красочный и наполненный жизнью мир с потрясающей природой. Отличная, приятная графика, чем-то напоминающая проекты американской анимационной студии Pixar. У Kena: Bridge of Spirits есть все шансы стать хитом и положить основу новой прекрасной франшизе.

Kena: Bridge of Spirits не будет эксклюзивом PS5, игра выйдет, в том числе на ПК. Сегодня в цифровом сервисе Epic Game Store появились системные требования игры. Минимальные системные требования оказались достаточно гуманными: конфигурация компьютера должна включать процессор уровня AMD FX-6100 или Intel Core i3-3220, а видеокарта должна быть не хуже AMD Radeon HD 7750 или NVIDIA GeForce GTX 650 и обладать поддержкой DirectX 11. Для комфортной игры потребуется 8 ГБ оперативной памяти, а на накопителе необходимо иметь не менее 25 ГБ свободного пространства. Игра будет работать как на Windows 10, так и на более старых операционных системах Windows 7 и 8.1. Рекомендуемые системные требования уже гораздо серьезнее: потребуется процессор уровня AMD Ryzen 7 1700 или Intel i7-6700K, видеокарта не хуже AMD RX Vega 56 или Nvidia GTX 1070 и 16 ГБ оперативной памяти.

Разрыв между минимальными и рекомендуемыми системными требованиями достаточно высок, интересно, как будет выглядеть графика на минимальных и максимальных настройках.

Озвучка в игре будет только на английском языке, субтитры будут доступны на английском, китайском, французском, итальянском, немецком, японском, корейском, испанском языках. Русского языка, к сожалению, в списке нет.

Кроме PS5 и PC игра выйдет и на PS4. Точная дата выхода на данный момент неизвестна, вероятно, игра будет доступна сразу после старта продаж PS5.