В Epic Games Store опубликованы системные требования ПК-версии одной из грядущих некст-ген игр PlayStation 5
Ember Lab это небольшая инди-студия, которую основали братья Майк и Джош Грир (англ. Mike Grier и Josh Grier) в 2009 году. Kena: Bridge of Spirits — это первый крупный игровой проект студии, которая занималась до этого разработкой анимационных роликов и небольших игр. Несмотря на отсутствие опыта работы с крупными проектами, Kena: Bridge of Spirits выглядит крайне перспективно. Интересный игровой процесс с множеством боевых и тактических возможностей, красочный и наполненный жизнью мир с потрясающей природой. Отличная, приятная графика, чем-то напоминающая проекты американской анимационной студии Pixar. У Kena: Bridge of Spirits есть все шансы стать хитом и положить основу новой прекрасной франшизе.
реклама
Kena: Bridge of Spirits не будет эксклюзивом PS5, игра выйдет, в том числе на ПК. Сегодня в цифровом сервисе Epic Game Store появились системные требования игры. Минимальные системные требования оказались достаточно гуманными: конфигурация компьютера должна включать процессор уровня AMD FX-6100 или Intel Core i3-3220, а видеокарта должна быть не хуже AMD Radeon HD 7750 или NVIDIA GeForce GTX 650 и обладать поддержкой DirectX 11. Для комфортной игры потребуется 8 ГБ оперативной памяти, а на накопителе необходимо иметь не менее 25 ГБ свободного пространства. Игра будет работать как на Windows 10, так и на более старых операционных системах Windows 7 и 8.1. Рекомендуемые системные требования уже гораздо серьезнее: потребуется процессор уровня AMD Ryzen 7 1700 или Intel i7-6700K, видеокарта не хуже AMD RX Vega 56 или Nvidia GTX 1070 и 16 ГБ оперативной памяти.
рекламаРазрыв между минимальными и рекомендуемыми системными требованиями достаточно высок, интересно, как будет выглядеть графика на минимальных и максимальных настройках.
Озвучка в игре будет только на английском языке, субтитры будут доступны на английском, китайском, французском, итальянском, немецком, японском, корейском, испанском языках. Русского языка, к сожалению, в списке нет.
рекламаКроме PS5 и PC игра выйдет и на PS4. Точная дата выхода на данный момент неизвестна, вероятно, игра будет доступна сразу после старта продаж PS5.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила