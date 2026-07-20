Новый вариант оформление в серии INSPIRE.

Похоже, компания MSI незаметно выпустила в серии INSPIRE первую видеокарту с альтернативным цветовым оформлением. Это GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC BLACK, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: MSI (и далее)

Изначально серию объединял чёрно-золотистый дизайн в стиле конструктивизма, напротив, новая модель выполнена полностью в чёрном цвете. На чёрном отчётливо виден рисунок, напоминающий дорожки на печатной плате. Подсветка в серии INSPIRE отсутствует. В частности, такое оформление подойдёт ценителям строгих сборок в чёрном цвете с небольшим количеством акцентной подсветки или вообще без неё. Однако золотистое оформление смотрелось дороже, в чёрном цвете модели INSPIRE становятся похожи на более дешёвые линейки видеокарт от MSI, отмечают авторы VideoCarz.com.

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Технические характеристики GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC и INSPIRE 3X OC BLACK совпадают. Производитель указывает тактовую частоту графического процессора в режиме ускорения 2640 МГц с возможностью повышения до 2655 МГц через программное обеспечение MSI Center. Мощность видеокарты 360 Вт. Размеры составляют 288×112×50 мм, весит видеокарта 950 г. NVIDIA классифицирует модель как SFF-Ready.

В числе особенностей системы охлаждения три вентилятора STORMFORCE, никелированная медная теплоотводящая пластина, прямоугольное сечение тепловых трубок для их эффективного расположения в зоне теплоотвода MSI Core Pipe, металлическая задняя пластина с крупными вентиляционными вырезами.