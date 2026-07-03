Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В семействе Intel Nova Lake-S ожидают два 18-ядерных процессора с большим кэшем bLLC
Базовую модель и разблокированную для разгона.
реклама

В семействе настольных процессоров Intel Nova Lake-S появится как минимум две 18-ядерных модели с увеличенным объёмом кэш-памяти, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Одна из моделей с номинальными теплопакетом 125 Вт будет разблокирована для разгона, у другой, с номинальным теплопакетом 65 Вт, разгон ядер будет недоступен.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

По неподтверждённым данным, 18-ядерная конфигурация состоит из шести производительных, восьми эффективных и четырёх маломощных ядер, используется один вычислительный кристалл. Объём кэш-памяти bLLC (big Last Level Cache) может составить 144 МБ. Предполагается, что подобная конфигурация будет использоваться для потребительских игровых процессоров класса Core Ultra 5.

реклама

Компания Intel ещё не назвала точные сроки выпуска процессоров Nova Lake-S, они запланированы на 2026 год, однако большая часть линейки может выйти в 2027 году, полагают журналисты. Ожидается, что процессоры войдут в серию Core Ultra 400, которая объединит широкий ассортимент моделей с одним и двумя вычислительными кристаллами.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замена двигателей на самолёте-амфибии Бе-200 оказалась сложнее ремоторизации SJ-100
Британский водитель попытался переплыть лужу на Aston Martin Vantage и заглох посередине
ПАО «Яковлев» после 2030 года сохранит в эксплуатации 85% ранее выпущенных самолётов SSJ-100
Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Руководители компаний в США всё чаще доверяют ChatGPT важнейшие решения
Toyota получила контроль в СП по производству eVTOL для выпуска аэротакси
GALAX GeForce RTX 5090D HOF OC Lab на частоте 4 ГГц устанавливает рекорд GPUPI
Samsung может анонсировать Galaxy Tab S12+ и Tab S12 Ultra с улучшенными экранами в сентябре
Авиадвигателю ПД-8 требуется модернизация для установки на самолёты-амфибии Бе-200
Xiaomi тестирует двухдверное купе мощностью более 2000 л.с. для конкуренции с Porsche
Relic представила самостоятельную стратегию Company of Heroes 3 Final Stand в стиле защиты от волн
В США предлагают обязать автопроизводителей устанавливать в машины приёмники AM-радио
Intel выпустила драйверы для Windows 11 по новым стандартам качества Microsoft
Астрономы предположили для Земли возможность пережить гибель Солнца
Исследователи опасаются «чернобыльского эффекта» касательно развития этих ИИ-технологий
Intel увеличивает производство процессоров 13-го и 14-го поколений на фоне дефицита DDR5
Apple TV+ показал первый тизер киберпанк-сериала «Нейромансер»
ОАК представила проект самолёта с вертикальным взлётом без потери тяги
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за июнь 2026 года
Газовый гигант WD1856b пережил гибель своей звезды и спустя миллиарды лет изменил орбиту

Популярные статьи

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза
Что такое 1С и её разновидности
Ген Икс и Рубин Ситторака — скрытая иерархия сил в Людях Икс
PlayStation отказывается от физических изданий игр – уходит целая эпоха
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter