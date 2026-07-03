Базовую модель и разблокированную для разгона.

В семействе настольных процессоров Intel Nova Lake-S появится как минимум две 18-ядерных модели с увеличенным объёмом кэш-памяти, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn. Одна из моделей с номинальными теплопакетом 125 Вт будет разблокирована для разгона, у другой, с номинальным теплопакетом 65 Вт, разгон ядер будет недоступен.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

По неподтверждённым данным, 18-ядерная конфигурация состоит из шести производительных, восьми эффективных и четырёх маломощных ядер, используется один вычислительный кристалл. Объём кэш-памяти bLLC (big Last Level Cache) может составить 144 МБ. Предполагается, что подобная конфигурация будет использоваться для потребительских игровых процессоров класса Core Ultra 5.

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Компания Intel ещё не назвала точные сроки выпуска процессоров Nova Lake-S, они запланированы на 2026 год, однако большая часть линейки может выйти в 2027 году, полагают журналисты. Ожидается, что процессоры войдут в серию Core Ultra 400, которая объединит широкий ассортимент моделей с одним и двумя вычислительными кристаллами.