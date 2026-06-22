Самая дорогая комплектация с SSD-накопителем 2 ТБ и котроллером — 1428 $.

Компания Valve начала принимать заказы на игровые мини-ПК Steam Machine, сообщает The Verge. Для защиты от спекулянтов внедрена система бронирования: в первой волне желающие приобрести мини-ПК оставляют заявки на одну или несколько конфигураций до 25 июня. Далее случайным образом будет сформирован порядок бронирования и, вероятно, начнётся рассылка предложений подтвердить заказ. Хотя заявки можно оставить на несколько конфигураций, подтвердить заказ можно только на одну.

Источник изображения: Valve

Что касается цен, базовая конфигурация Steam Machine с SSD-накопителем объёмом 512 ГБ в США предлагается за 1049 $, версия с SSD-накопителем объёмом 2 ТБ на 300 $ дороже. Комплектный геймпад Steam Controller добавляет к цене 79 $. В настоящее время доступны четыре региона доставки: Северная Америка, Великобритания, Европейский Союз и Австралия.

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Авторы ресурса Digital Foundry напомнили основные характеристики Steam Machine и опубликовали первые тесты. В основе мини-ПК полукастомный 6-ядерный 12-поточный процессор семейства Hawk Point 2, работающий на частоте до 4,8 ГГц и с ограничением TDP до 30 Вт. Два ядра Zen 4, остальные — Zen 4c с более низкой тактовой частотой.

Специалисты обнаружили важное отличие: оригинальная конфигурация из двух модулей оперативной памяти SODIMM DDR5 по 8 ГБ заменена одним модулем на 16 ГБ со скоростью 5600 МТ/с.

Графический процессор Steam Machine подключён к центральному процессору через восьмиполосный интерфейс PCIe 4.0, это модификация Navi 33 с вычислительными блоками в количестве 28 единиц. Видеокарта оснащается видеопамятью GDDR6 объёмом 8 ГБ и ограничена TDP 130 Вт.

По итогу тестирования в Digital Foundry заявили, что графическая производительность находится на уровне между RX 6600 и RX 7600, а мини-ПК Valve в целом может обеспечивать примерно такой же игровой опыт, как и консоль Sony PlayStation 5, но настройки придётся подбирать.