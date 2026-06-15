Сокет Intel LGA 1954 предназначен для процессоров Nova Lake-S.

Платформа Asetek Emma V3 [Gen10] совместима с сокетом Intel LGA 1954. Соответствующая информация появилась на сайте датской компании, занимающейся разработкой систем охлаждения для компьютеров, сообщает VideoCardz.com. Также платформа совместима с актуальными сокетами Intel LGA 1700 и LGA 1851, сокетами AMD AM4 и AM5.

Источник изображения: Asetek; TechPowerUp

Компания Intel ещё не представила новую платформу LGA 1954 для настольных ПК, однако этот сокет уже не первый раз упоминается производителями систем охлаждения. Сокет предназначен для новых процессоров Core Ultra 400 семейства Nova Lake-S, презентация которых ожидается в конце 2026 года.

Источник изображения: Asetek

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Платформа Asetek Emma V3 [Gen10] демонстрировалась на выставке Computex 2026 как решение нового поколения с рядом нововведений. В частности, отмечается смещение охлаждающей пластины на 4 мм для лучшего соответствия охлаждаемых зон и точек наибольшего нагрева в новых процессорах. По сравнению с платформой Emma V2 снизилось тепловое сопротивление и уровень воспринимаемого шума.

Ранее совместимость с сокетом Intel LGA 1954 упоминалась в документации к некоторым системам охлаждения Corsair и Thermaltake.