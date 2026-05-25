Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В новую серию компьютерных корпусов Sharkoon S25 входит модель с шумоизоляцией
Есть корзина для устройств формата 5,25.
реклама

Компания Sharkoon представила новую серию просторных башенных компьютерных корпусов, сообщает ComputerBase. В серию вошли три модели: S25-V2 с металлическими стенками и парой вентиляторов без подсветки, S25-W2 ARGB со стеклянной боковой панелью и ARGB-вентилятором на задней панели, S25 Silent с металлическими стенками и дополнительной шумоизоляцией. В последнем случае шумоизоляционный материал наклеен на четыре панели корпуса с внутренней стороны.

Источник изображения: Sharkoon (и далее)

Конструктивные особенности у всех моделей идентичны. Это компьютерные корпуса с размерами 460x220x488 мм, предназначенные для сборки систем на базе материнских плат формата от Mini-ITX до E-ATX. В корпус поместятся видеокарты длиной до 380 мм (поддерживается 7 слотов расширения PCI-E), процессорные кулеры высотой до 172 мм, блоки питания длиной до 220 мм.

реклама

На верхней и передней панелях корпуса можно установить радиатор типоразмера 360 мм. Предусмотрена возможность монтажа двух жёстких дисков формата 3,5 дюйма и четырёх SSD-накопителей формата 2,5 дюйма. Есть даже передняя корзина для устройств формата 5,25 дюйма, но установка такого устройства может помешать радиатору СЖО на верхней панели.

На верхней панели располагается один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C для передачи данных со скоростью 10 гигабит в секунду, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, раздельные аудиоразъёмы для наушников и микрофона, кнопки включения и перезагрузки, диоды активности питания и жёсткого диска.

По информации ComputerBase, в Европе рекомендованная цена Sharkoon S25-V2 составляет 55 €. Цена версии S25-W2 ARGB начинается от 60 €, а S25 Silent — от 65 €.

#sharkoon #компьютерные корпуса
Источник: computerbase.de
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Core i3-12100F с DDR4 оказался в среднем на 8% быстрее Ryzen 5 5500 в играх
«Ростех» выпустил на рынок новые портретные фотообъективы

Популярные статьи

9 самых выгодных комбинаций процессора и видеокарты для геймерского ПК в 2026 году
Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter