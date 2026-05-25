Есть корзина для устройств формата 5,25.

Компания Sharkoon представила новую серию просторных башенных компьютерных корпусов, сообщает ComputerBase. В серию вошли три модели: S25-V2 с металлическими стенками и парой вентиляторов без подсветки, S25-W2 ARGB со стеклянной боковой панелью и ARGB-вентилятором на задней панели, S25 Silent с металлическими стенками и дополнительной шумоизоляцией. В последнем случае шумоизоляционный материал наклеен на четыре панели корпуса с внутренней стороны.

Источник изображения: Sharkoon (и далее)

Конструктивные особенности у всех моделей идентичны. Это компьютерные корпуса с размерами 460x220x488 мм, предназначенные для сборки систем на базе материнских плат формата от Mini-ITX до E-ATX. В корпус поместятся видеокарты длиной до 380 мм (поддерживается 7 слотов расширения PCI-E), процессорные кулеры высотой до 172 мм, блоки питания длиной до 220 мм.

реклама

На верхней и передней панелях корпуса можно установить радиатор типоразмера 360 мм. Предусмотрена возможность монтажа двух жёстких дисков формата 3,5 дюйма и четырёх SSD-накопителей формата 2,5 дюйма. Есть даже передняя корзина для устройств формата 5,25 дюйма, но установка такого устройства может помешать радиатору СЖО на верхней панели.

На верхней панели располагается один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C для передачи данных со скоростью 10 гигабит в секунду, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, раздельные аудиоразъёмы для наушников и микрофона, кнопки включения и перезагрузки, диоды активности питания и жёсткого диска.

По информации ComputerBase, в Европе рекомендованная цена Sharkoon S25-V2 составляет 55 €. Цена версии S25-W2 ARGB начинается от 60 €, а S25 Silent — от 65 €.