molexandr
Edifier выпустила игровую мышь HECATE G5M Ultra со сменными переключателями и частотой опроса 8 кГц
Мышь оснащается разогнанным сенсором HECATE PAW3950XT от PixArt с режимом Rampage и контроллером Nordic nRF54L15.

Компания Edifier выпустила в Китае игровую мышь HECATE G5M Ultra с запатентованной модульной системой Q-click для горячей замены микропереключателей, сообщает ITHome. Как утверждается, система поддерживает большинство механических микропереключателей на рынке — более 90%.

Источник изображения: Edifier (и далее)

В комплекте с мышкой поставляются микропереключатели трёх видов. Это Omron Red Dot с ресурсом 60 млн. нажатий, повышенной точностью, чёткостью и скоростью срабатывания для шутеров; Huano Blue Shell Pink Dot на 80 млн. нажатий, которые нажимаются легче, но сохраняют чёткость срабатывания и подходят для игр в жанре MOBA; тихие Huano Square Silent Pink.

Мышь Edifier HECATE G5M Ultra оснащается сенсором HECATE PAW3950XT от PixArt, разогнанным до 42000 DPI, и контроллером Nordic nRF54L15. Поддерживается проводное и беспроводное подключение 2,4 ГГц с частотой опроса 8 кГц. Также мышь может работать в режиме Rampage со статической частотой сканирования от 20000 FPS.

Устройство обладает симметричной формой и размерами 125×63×40 мм, весит около 66 г. Автономная работа поддерживается аккумулятором ёмкостью 600 мАч. На одной зарядке мышь может проработать до 450 часов в щадящем режиме. В режиме 2,4 ГГц с частотой опроса 1 кГц заявлено время автономной работы до 338 часов, а с частотой опроса 8 кГц — до 49 часов.

В Китае цена Edifier HECATE G5M Ultra на старте продаж начинается от 299 юаней. Мышка доступна в чёрном и белом цвете.

#мыши #игровая периферия #игровые мыши #edifier
Источник: ithome.com
