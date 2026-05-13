Для мониторинга или кастомизации.

Компания JONSBO представила компактный IPS-дисплей DS339 для установки внутри корпуса ПК, сообщает Guru3D. Дисплей предназначен для владельцев корпусов с прозрачными панелями, которые желают добавить своим компьютерам индивидуальности и (или) реализовать мониторинг основных рабочих параметров системы.

Источник изображения: JONSBO (и далее)

JONSBO DS339 оснащается экраном диагональю 3,39 дюймов с разрешением 360 на 960 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Экран крепится к небольшой подставке и может быть расположен на бэкплейте видеокарты или на нижней панели корпуса. Подключение реализовано с помощью внутреннего или внешнего USB-коннектора. Размеры JONSBO DS339 составляют 90×35×11 мм, весит дисплей 58 г.

Настройка JONSBO DS339 осуществляется с помощью фирменного проприетарного программного обеспечения. Возможен мониторинг в реальном времени таких параметров, как нагрузка на центральный и графический процессор, использование оперативной и постоянной памяти, сетевая активность. Либо дисплей можно использовать для воспроизведения видео и анимаций. Также в ПО можно настроить яркость дисплея, ориентацию, включить или выключить его.

JONSBO DS339 выпускается в чёрном и белом цвете. В Японии дисплей появился в продаже по цене 3280 иен, примерно 20 $.