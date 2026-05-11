molexandr
PowerColor представляет видеокарту AMD Radeon AI PRO R9600D 32 ГБ с однослотовым пассивным кулером
И 16-контактным разъёмом питания 12V-2x6.

В ассортименте видеокарт бренда PowerColor появилась модель AMD Radeon AI PRO R9600D с однослотовым пассивным охлаждением, сообщает VideoCardz.com. Видеокарта предназначена для рабочих станций и, в частности, может использоваться для решения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Источник изображения: PowerColor (и далее)

Рассматриваемая модель PowerColor получила артикул AI PRO R9600D 32G-P. Видеокарта оснащается графическим процессором Navi 48 на базе архитектуры RDNA 4 и чипами видеопамяти GDDR6 общим объёмом 32 ГБ. В графическом процессоре видеокарты задействованы 3072 потоковых процессора, присутствует 64 МБ кэш-памяти Infinity Cache, а для соединения с памятью используется 256-битная шина данных. Общая пропускная способность памяти составляет 640 гигабайт в секунду.

Размеры видеокарты составляют 241,3×111,2×18,7 мм. Пассивная система охлаждения видеокарты создана с учётом создания мощного потока воздуха вентиляторами внутри корпуса рабочей станции.

Важно обратить внимание на количество видеовыходов, рассматриваемая модель оснащается только одним портом DisplayPort 2.1a, хотя Radeon AI PRO R9600D поддерживает четыре видеовыхода. Кроме этого, несмотря на относительно невысокое энергопотребление около 150 Вт, для дополнительного питания используется один разъём 12V-2x6.

Цены и подробности о доступности видеокарты на момент написания не уточняются.

#amd #видеокарты #powercolor #radeon ai pro 9600d
Источник: videocardz.com
