События в мире Михаил Андреев
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
На освободившееся место тут же устремились покрышки из Китая.

С 1 января по 15 апреля текущего года в России было произведено 7,4 миллиона шин для легковых автомобилей, или на 23,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующей информацией поделился ЦРПТ — оператор государственной системы маркировки «Честный знак». Мы сейчас не будем вдаваться в причины этой тенденции, а отметим, что поскольку внутренний рынок автомобильных покрышек просел не так значительно, как продажи непосредственно новых авто, то на освободившееся место тут же дополнительно хлынули поставки шин из Китая.

Источник изображения: ChatGPT.

Как сообщает ЦРПТ, импорт шин для легковых автомобилей увеличился на 18,1%, достигнув значения в 9,9 млн единиц. При этом доля китайских шин в общей структуре импорта данных изделий составляет 80%, а рост поставок из Поднебесной за вышеупомянутый период составил 30%. Любопытно, что в Россию продолжают окольными путями поставляться шины из Японии и Южной Кореи. Также шины ввозятся из Узбекистана, Таиланда и Беларуси.

Ранее, напомним, в Сети появлялась информация, что на фоне предложения Минпромторга о запрете использования считающихся канцерогенами 1 группы полициклических ароматических углеводородов при производстве шин из продажи исчезнут самые на сегодняшний день доступные покрышки. Если такое решение будет принято, то, по прогнозам специалистов, с полок исчезнет до трети наиболее дешёвых шин.

Как бы то ни было, ресурс современных шин достаточно велик, чтобы их замена не становилась болезненным ударом по бюджету автолюбителя. Раз в 8 лет или раз в 60—70 тысяч километров заменить комплект сезонной резины — вполне посильная задача даже с ростом цен.

#россия #экономика #автомобили #транспорт
