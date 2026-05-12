На освободившееся место тут же устремились покрышки из Китая.

С 1 января по 15 апреля текущего года в России было произведено 7,4 миллиона шин для легковых автомобилей, или на 23,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующей информацией поделился ЦРПТ — оператор государственной системы маркировки «Честный знак». Мы сейчас не будем вдаваться в причины этой тенденции, а отметим, что поскольку внутренний рынок автомобильных покрышек просел не так значительно, как продажи непосредственно новых авто, то на освободившееся место тут же дополнительно хлынули поставки шин из Китая.

Как сообщает ЦРПТ, импорт шин для легковых автомобилей увеличился на 18,1%, достигнув значения в 9,9 млн единиц. При этом доля китайских шин в общей структуре импорта данных изделий составляет 80%, а рост поставок из Поднебесной за вышеупомянутый период составил 30%. Любопытно, что в Россию продолжают окольными путями поставляться шины из Японии и Южной Кореи. Также шины ввозятся из Узбекистана, Таиланда и Беларуси.

Ранее, напомним, в Сети появлялась информация, что на фоне предложения Минпромторга о запрете использования считающихся канцерогенами 1 группы полициклических ароматических углеводородов при производстве шин из продажи исчезнут самые на сегодняшний день доступные покрышки. Если такое решение будет принято, то, по прогнозам специалистов, с полок исчезнет до трети наиболее дешёвых шин.

Как бы то ни было, ресурс современных шин достаточно велик, чтобы их замена не становилась болезненным ударом по бюджету автолюбителя. Раз в 8 лет или раз в 60—70 тысяч километров заменить комплект сезонной резины — вполне посильная задача даже с ростом цен.