На фоне резкого снижения продаж в Китае Honda останавливает производство кроссовера ZR‑V, хэтчбека Fit и гибридного седана Accord e:PHEV, а также готовится закрыть часть местных заводов.

Китайский рынок остается ключевым для мировых автопроизводителей, но конкуренция со стороны локальных брендов и электромобилей бьет по традиционным игрокам. Honda приводит новые цифры и одновременно объявляет о сокращении модельного ряда и мощностей в Поднебесной.

Изображение: CarNewsChina

В прошлом месяце Honda продала в Китае 22 595 автомобилей, что на 48,3% меньше, чем годом ранее; за первые четыре месяца года падение составило 28% до 145 065 машин. На этом фоне компания сворачивает выпуск нескольких моделей и урезает планы по производству.

Кроссовер ZR‑V исчез из дилерских систем заказов, оставшиеся автомобили распродают со значительными скидками. Хэтчбек Fit в Китае тоже больше не принимают к заказу, в продаже остались только складские машины; аналогичная модель LIFE от Dongfeng Honda также потеряла производственные слоты. Гибридный Accord e:PHEV после ограниченной акции с уценкой фактически не получает новых квот на выпуск.

Параллельно Honda закрывает завод GAC Honda в районе Хуанпу в Гуанчжоу, где собирали ZR‑V, Fit и Integra; работу предприятия планируют завершить уже в следующем месяце. В 2027 году компания намерена вывести из эксплуатации предприятие Dongfeng Honda в Ухане. В результате суммарная мощность по выпуску автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Китае сократится примерно с 1,2 млн до 720 тыс. машин в год.