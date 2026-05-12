Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ протестирована в Crimson Desert и ряде других популярных игр
Тестовый ПК оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR4.

В связи с неблагоприятной ситуацией на компьютерном рынке платформа AMD AM4 до сих пор пользуется популярностью среди геймеров, позволяя сэкономить благодаря поддержке оперативной памяти DDR4, поэтому процессоры для этого сокета, в частности Ryzen 5 5500, продолжают находиться в топе продаж площадки Amazon. Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD решил протестировать данный процессор совместно с популярной видеокартой GeForce RTX 5060 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Тестовая сборка с указанными характеристиками смогла обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Cyberpunk 2077 (1080p, настройки Ultra, средняя плотность толпы) – 82 fps/53 fps
  • Cyberpunk 2077 (1440p, средние настройки, низкая плотность толпы) – 85 fps/59 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, очень высокие настройки RT, DLAA) – 82 fps/63 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (1440p, высокие настройки RT и RTGI, DLAA) – 91 fps/71 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1080p, высокие настройки, SMAA 2TX) – 96 fps/70 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (1440p, средние настройки, SMAA 2TX) – 88 fps/70 fps
  • ARC Raiders (1080p, высокие настройки, TSR) – 99 fps/43 fps
  • ARC Raiders (1440p, высокие настройки, TSR) – 83 fps/62 fps
  • Battlefield 6 (1080p, средние настройки, TAA) – 86 fps/60 fps
  • Battlefield 6 (1440p, средние настройки, TAA) – 82 fps/63 fps
  • Crimson Desert (1080p, высокие настройки) – 66 fps/39 fps
  • Crimson Desert (1440p, средние настройки, DLSS 4.0 Quality) – 62 fps/39 fps
  • Fortnite (1080p, высокие настройки, Nanite выкл., DLAA) – 155 fps/115 fps
  • Fortnite (1440p, высокие настройки, Nanite выкл., DLAA) – 140 fps/99 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1080p, высокие настройки, качество текстур Ultra) – 95 fps/69 fps
  • Red Dead Redemption 2 (1440p, высокие настройки, качество текстур Ultra) – 73 fps/58 fps

В целом, сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ демонстрирует высокие показатели частоты кадров в популярных играх как в 1080p, так и 1440p. При этом в случае небольшой разницы в цене между Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 энтузиаст считает, что лучше отдать предпочтение старшей модели, так как она эффективнее раскрывает потенциал данной видеокарты — в частности, в Cyberpunk 2077 и Battlefield 6 она обеспечивает увеличение среднего fps на 12 %.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#geforce rtx 5060 #ryzen 5 5500
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Покупателю досталась GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti с брендингом Radeon

Популярные статьи

Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter