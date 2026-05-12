Тестовый ПК оснастили 16 ГБ ОЗУ DDR4.

В связи с неблагоприятной ситуацией на компьютерном рынке платформа AMD AM4 до сих пор пользуется популярностью среди геймеров, позволяя сэкономить благодаря поддержке оперативной памяти DDR4, поэтому процессоры для этого сокета, в частности Ryzen 5 5500, продолжают находиться в топе продаж площадки Amazon. Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD решил протестировать данный процессор совместно с популярной видеокартой GeForce RTX 5060 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Тестовая сборка с указанными характеристиками смогла обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Cyberpunk 2077 (1080p, настройки Ultra, средняя плотность толпы) – 82 fps/53 fps

Cyberpunk 2077 (1440p, средние настройки, низкая плотность толпы) – 85 fps/59 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (1080p, очень высокие настройки RT, DLAA) – 82 fps/63 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (1440p, высокие настройки RT и RTGI, DLAA) – 91 fps/71 fps

Kingdom Come: Deliverance II (1080p, высокие настройки, SMAA 2TX) – 96 fps/70 fps

Kingdom Come: Deliverance II (1440p, средние настройки, SMAA 2TX) – 88 fps/70 fps

ARC Raiders (1080p, высокие настройки, TSR) – 99 fps/43 fps

ARC Raiders (1440p, высокие настройки, TSR) – 83 fps/62 fps

Battlefield 6 (1080p, средние настройки, TAA) – 86 fps/60 fps

Battlefield 6 (1440p, средние настройки, TAA) – 82 fps/63 fps

Crimson Desert (1080p, высокие настройки) – 66 fps/39 fps

Crimson Desert (1440p, средние настройки, DLSS 4.0 Quality) – 62 fps/39 fps

Fortnite (1080p, высокие настройки, Nanite выкл., DLAA) – 155 fps/115 fps

Fortnite (1440p, высокие настройки, Nanite выкл., DLAA) – 140 fps/99 fps

Red Dead Redemption 2 (1080p, высокие настройки, качество текстур Ultra) – 95 fps/69 fps

Red Dead Redemption 2 (1440p, высокие настройки, качество текстур Ultra) – 73 fps/58 fps

В целом, сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 5060 8 ГБ демонстрирует высокие показатели частоты кадров в популярных играх как в 1080p, так и 1440p. При этом в случае небольшой разницы в цене между Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 энтузиаст считает, что лучше отдать предпочтение старшей модели, так как она эффективнее раскрывает потенциал данной видеокарты — в частности, в Cyberpunk 2077 и Battlefield 6 она обеспечивает увеличение среднего fps на 12 %.

