На выставке SID Display компания LG Display представляет новую волну OLED-технологий.

Компания LG Display представила на выставке SID Display Week 2026 новые OLED-дисплеи для игровых мониторов, ноутбуков, автомобилей и робототехники, сообщает VideoCardz.com и FlatpanelsHD. Стенд компании был разделён на несколько сегментов для демонстрации Tandem WOLED и Tandem OLED новинок, а также совершенно новых инновационных разработок.

Главным обновление называют третье поколение дисплеев Tandem OLED. Компании удалось снизить энергопотребление на 18% и более чем вдвое увеличить срок службы относительно прошлого поколения. Первыми продуктами на базе этой технологии станут дисплеи для автомобилей с пиковой яркостью 1200 нит и сроком службы без деградации более 15000 часов при комнатной температуре. Массовое производство запланировано на 2026 год.

Источник изображения: FlatpanelsHD

Для новой волны ноутбуков класса «ИИ-ПК» LG Display разработала 16-дюймовый Tandem OLED дисплей. Он тоньше, легче и энергоэффективнее существующих аналогов, может продлить время автономной работы устройства на пару часов. По мере роста объёмов производства компания планирует распространить выпуск дисплеев Tandem OLED на планшеты и прочие гаджеты.

Ассортимент дисплеев для игровых мониторов включает 27-дюймовую панель с разрешением QHD и двумя режимами работы: частота обновления в основном режиме достигает 540 Гц, а в игровом режиме — 720 Гц. Также в компании продемонстрировали 39-дюймовый изогнутый 5K2K дисплей и плоский 27-дюймовый 5K дисплей с новой структурой субпикселей RGB stripe, которая позволит повысить яркость и снизить проявление цветовых артефактов.

Для гуманоидных роботов компания LG Display разработала дисплеи P-OLED. Это модификация технологии Tandem OLED для автомобилей, которая может использоваться в более широком диапазоне рабочих условий. Для телевизоров разработан OLED-дисплей на базе технологии Primary RGB Tandem 2.0 с пиковой яркостью 4500 нит и коэффициентом отражения 0,3%. Также на выставке показали концепты 57-дюймового автомобильного дисплея формата «от стойки до стойки» (Pillar-to-Pillar, P2P) и раздвижного 32-дюймового дисплея.