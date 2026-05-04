Компания Microsoft, предположительно, разрабатывает новое диалоговое окно «Свойства» для Windows 11, сообщает ресурс Windows Latest со ссылкой на публикацию блогера phantomofearth в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Блогер обнаружил, что в предварительных сборках операционной системы код диалогового окна «Свойства» для удалённого файла частично дублируется в файле resources.pri приложения MicrosoftWindows.Client.FileExp — «проводника» Windows 11. Это считают явным признаком того, что старое диалоговое окно свойств заменят новым, разработанным на базе новейшей платформы пользовательского интерфейса WinUI 3.

Журналисты полагают, что разработка нового диалогового окна «Свойства» объясняет, почему Microsoft до сих пор не добавила поддержку тёмного режима в его текущую, устаревшую версию Win32. Оно продолжает «слепить» пользователей, которые предпочитают работать в тёмном режиме, но скоро этот недочёт может быть исправлен. В Windows Latest надеются, что обновлённое диалоговое окно станет доступно для тестирования в этом году в рамках усилий Microsoft по модернизации Windows 11 для повышения производительности и улучшения пользовательского опыта.