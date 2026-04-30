Это расширяет возможности для экономии в условиях сохранения высоких цен на память.

Компания GIGABYTE объявила о масштабном обновлении BIOS всех своих материнских плат с чипсетами Intel 600, 700 и 800 серии для поддержки оперативной памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом, сообщает TechPowerUp. Это расширяет возможности для экономии в условиях сохранения высоких цен на память DDR5.

Как сообщалось ранее, в модулях оперативной памяти DDR5 типа HUDIMM используется только один 32-битный субканал вместо двух. Это позволяет сократить количество используемых микросхем DRAM, снизив производственные затраты и конечную цену для потребителей. Пропускная способность подсистемы памяти при использовании таких модулей ожидаемо ниже.

Модули DDR5 HUDIMM можно комбинировать со стандартными модулями UDIMM, например, для получения 24 ГБ оперативной памяти в экономной конфигурации 8+16 ГБ. Также это позволит немного улучшить скоростные показатели за счёт использования трёх субканалов.