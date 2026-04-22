Поместятся два 420-мм радиатора и несколько видеокарт.

Компания InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower для высокопроизводительных систем и рабочих станций, сообщает Guru3D. Корпус поддерживает материнские платы серверного формата SSI EEB и современные потребительские платы с тыльным подключением кабелей. Просторный внутренний объём позволяет устанавливать несколько видеокарт и накопителей, обеспечивая при этом достаточное пространство для циркуляции воздуха.

Источник изображения: InWin (и далее)

Корпус поддерживает установку двух 420-мм радиаторов жидкостных систем охлаждения и в общей сложности позволяет установить 13 вентиляторов. Четыре 140-мм вентилятора входят в комплект.

В корпус поместятся видеокарты длиной до 480 мм, процессорные кулеры высотой до 190 мм. InWin COVALENT позволяет установить до пяти 3,5-дюймовых или до шести 2,5-дюймовых накопителей, ещё три посадочных места можно добавить докупив дополнительные крепления.

Компания InWin выпускает COVALENT с боковыми панелями из закалённого стекла для лучшей видимости компонентов или сплошными металлическими панелями для более сдержанного внешнего вида.