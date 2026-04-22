Позволяет моддерам заменять устаревшие эффекты физически симулируемыми частицами.

Компания NVIDIA выпустила обновление для платформы NVIDIA RTX Remix с улучшенной системой создания частиц Advanced Particle VFX, сообщает VideoCardz.com. Выпуск обновления следует за анонсом на конференции для разработчиков GDC 2026 и сопровождается релизом играбельной демоверсии Quake III Arena RTX от моддера WoodBoy. В этом демо классическая карта Area 15 была переделана с использованием таких технологий, как трассировка пути, RTX Remix Logic, DLSS Ray Reconstruction, DLSS Multi Frame Generation и Reflex.

Источник изображения: NVIDIA GeForce, YouTube

Рассматриваемое обновление NVIDIA RTX Remix улучшает систему частиц с трассировкой пути, позволяя моддерам заменять устаревшие эффекты физически симулируемыми частицами, которые отбрасывают тени и отображаются в отражениях. Advanced Particle VFX добавляет динамическую анимацию, благодаря которой моддеры могут настраивать цвет, размер, прозрачность и скорость частицы на протяжении всей её «жизни». NVIDIA также добавила сложные гравитационные эффекты, направленный ветер, настройки сопротивления воздуха и случайные элементы, чтобы уменьшить повторяемость в зацикленных сценах. Компания также заявляет, что новая демоверсия включает в себя частицы меньших размеров, новые модели столкновений и дополнительные эффекты.

В демоверсии Quake III Arena RTX телепорты теперь используют анимированные волны частиц в стиле чёрной дыры, а искры от оружия могут затягиваться в гравитационные поля, прежде чем исчезнуть. Для молниемёта (англ. Lightning Gun) модифицировали эффекты от случайных разрядов и попаданий. NVIDIA заявляет, что следующее крупное обновление демоверсии запланировано на 28 апреля, в нём добавят 27 переработанных карт, 4000 материалов, 30 моделей игроков и расширят арсенал.

В этом обновлении NVIDIA уделяет больше внимания инструментам визуальных эффектов, а не только материалам и освещению, предоставляя моддерам больше контроля над тем, как игры выглядят в движении.