Модель с двумя сенсорными OLED-экранами.

Компания ASUS представила на Тайване новую линейку устройств ROG Zephyrus, возглавляемую 16-дюймовым игровым ноутбуком с двумя экранами Zephyrus Duo. Также были представлены ноутбуки Zephyrus G16 (2026) and Zephyrus G14 (2026), сообщает VideoCardz.com, что позволяет подробнее ознакомиться с характеристиками и приблизительными ценами.

Источник изображения: ASUS

Ноутбук ASUS Zephyrus Duo оснащается двумя 16-дюймовыми сенсорными OLED-экранами с разрешением 3K и максимальной частотой обновления 120 Гц. В максимальной конфигурации доступна дискретная видеокарта GeForce RTX 5090 Laptop, 64 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe Gen5 объёмом 2 ТБ. Ноутбук Zephyrus Duo оснащается процессором Intel Core Ultra 9 386H, как и другие рассматриваемые модели.

Ноутбук ASUS Zephyrus G16 также может оснащаться дискретной графикой GeForce RTX 5090 Laptop, оставаясь относительно компактным и лёгким, вес ноутбука составляет 1,85 кг. Более компактная альтернатива с OLED-дисплеем 3K 120 Гц, ноутбук Zephyrus G14, в максимальной конфигурации оснащается GeForce RTX 5070 Ti Laptop.

Источник изображения: VideoCardz.com

На Тайване ASUS Zephyrus Duo продаётся за 269999 тайваньских долларов, что на момент написания примерно составляет 8580 долларов США. Цены на ноутбуки Zephyrus G16 начинаются примерно от 3500 долларов США, а на ноутбуки Zephyrus G14 — от 5400 долларов США.