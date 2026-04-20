Исследователи компании расскажут о нём подробнее в мае.

Компания NVIDIA готовится продемонстрировать обновлённую технологию рендеринга, которая может повысить производительность трассировки пути и приблизить технологию к более широкому внедрению в игровые движки, сообщает Guru3D.

Источник изображения: NVIDIA, Daqi Lin, Markus Kettunen, Chris Wyman (отредактировано Guru3D)

Исследователи NVIDIA планируют рассказать об обновлённом алгоритме ресэмплинга ReSTIR PT Enhanced (Reservoir-based Spatio-Temporal Importance Resampling Path Tracing Enhanced) для трассировки пути на конференции ACM SIGGRAPH в мае. Обновлённая технология может работать в 2…3 раза быстрее ReSTIR PT, одновременно улучшая качество изображения, уменьшая численные ошибки и повышая надёжность. Это важно, потому что полная трассировка лучей в реальном времени по-прежнему требует значительных вычислительных затрат.

Согласно опубликованной аннотации, исследователи NVIDIA вдвое сократили накладные расходы на пространственное переиспользование (spatial reuse), применив метод взаимного выбора соседей (reciprocal neighbor selection). Специалисты повысили надёжность сдвигового отображения (shift mapping) за счёт новых критериев переподключения на основе области влияния (footprint-based reconnection), добавили карты дублирования (duplication maps) для решения проблемы пространственно-временной корреляции и внедрили другие более широкие оптимизации. Всё это в совокупности уменьшает визуальные и численные ошибки и подавляет шум, улучшая стабильность выходного изображения.

Оригинальный подход ReSTIR стал одним из важнейших прорывов рендеринга в реальном времени, поскольку он повторно использовал эффективные сэмплы вместо пересчёта всего с нуля, ReSTIR PT Enhanced выглядит как следующее логическое продолжение этой работы, пишет Guru3D. Для конечных пользователей потенциальные преимущества просты: более высокое качество изображения при более реалистичных целевых показателях производительности. Точное влияние будет оценено после публикации полного исследования и более подробного технического анализа.