От 108 МБ у шестиядерника до 288 МБ у флагмана.

В будущем семействе настольных процессоров Intel Nova Lake-S появятся процессоры с большой кэш-памятью последнего уровня (big Last Level Cache, bLLC) объёмом от 108 до 288 МБ, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на инсайдера Jaykihn. В таких процессорах на каждое производительное P-ядро и кластер из четырёх эффективных E-ядер приходится по 12 МБ кэш-памяти bLLC.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

По слухам, компания Intel готовит, как минимум, пять конфигурацией Nova Lake-S с увеличенным объёмом кэш-памяти. Это две флагманские конфигурации с двумя вычислительными плитками и три конфигурации с одной вычислительной плиткой, включая вариант 6P+12E с кэш-памятью bLLC объёмом 108 МБ. Каждый из этих процессоров также будет оснащаться четырьмя маломощными ядрами LPE.

16P+32E+4LPE 288 МБ

16P+24E+4LPE 264 МБ

8P+16E+4LPE 144 МБ

8P+12E+4LPE 132 МБ

6P+12E+4LPE 108 МБ

По предварительной информации, конфигурация 6P+12E+4LPE 108 МБ может быть отнесена к общей линейке процессоров класса Core Ultra 9. Процессоры с одной вычислительной плиткой и кэш-памятью bLLC получат брэндинг Core Ultra 7 и Core Ultra 9, и будут отмечены суффиксом D. Флагманские процессоры с двумя вычислительными и bLLC отметят суффиксом DX, для них брэндинг пока не утвердили.

Стандартные процессоры Intel Nova Lake-S получат от 6 до 36 МБ кэш-памяти последнего уровня. Список приводится ниже.

8P+16E+4LPE 36 МБ

8P+12E+4LPE 33 МБ

6P+12E+4LPE 27 МБ

4P+8E+4LPE 18 МБ

4P+4E+4LPE 15 МБ

4P+0E+4LPE 12 МБ

2P+0E+4LPE 6 МБ

Ранее на неделе появились подробности о ключевых характеристиках процессоров Intel Nova Lake-S и платформы LGA 1954. Как ожидается, первые процессоры представят в конце 2026 года.