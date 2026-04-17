По слухам, NVIDIA изменила график выпуска новых видеокарт и теперь планирует представить GeForce RTX 5050 9 ГБ в конце июня, а в начале лета вторую жизнь обретёт RTX 3060, причём на этот раз инсайдер подтверждает, что речь идёт о версии с объёмом видеопамяти 12 ГБ. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на инсайдера MEGAsizeGPU.

По предположениям, цель выпуска этих видеокарт состоит в том, чтобы расширить ассортимент доступных игровых графических решений в связи с ростом цен компьютерных комплектующих. Обновление RTX 5050 однозначно считается положительным, поскольку видеокарта получит немного больше памяти и более быстрые чипы GDDR7, которые должны с избытком компенсировать меньшую 96-битную шину памяти.

Что касается RTX 3060, неизвестно о каких-либо значимых изменениях — производством графических процессоров по-прежнему должна заниматься Samsung, видеокарта должна оснащаться памятью GDDR6 со 192-битной шиной. Ранее генеральный директор NVIDIA назвал хорошей идеей предложение «… внедрить новейшие технологии искусственного интеллекта в графические процессоры предыдущего поколения …», что могло бы означать появление поддержки генерации кадров, по крайней мере, на видеокартах Ampere, однако в последнее время представители NVIDIA не делали никаких конкретных комментариев по данному вопросу.