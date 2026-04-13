Компания Honor рассказала о некоторых особенностях производительного игрового ноутбука WIN, который планируют представить в Китае на следующей неделе, 23 апреля. В частности, в системе охлаждения ноутбука используется 6 вентиляторов, два из которых центробежные, а четыре оставшихся — осевые. Предположительно, это первый игровой ноутбук, в котором установлено шесть вентиляторов. Предыдущим рекордсменом считается Acer Predator 21 X, систему охлаждения которого оснастили пятью вентиляторами. Три из них были осевыми.

Как утверждается, осевые вентиляторы для ноутбука в Honor разрабатывали самостоятельно. По сравнению с типовой системой охлаждения, использующей только три центробежных вентилятора, разработка Honor позволяет улучшить воздухообмен примерно на 10% и снизить температуру поверхности клавиатуры на 2 градуса, увеличив пиковый запас мощности на 20 Вт. Уровень шума не должен превышать 38 дБ.

Для ноутбука разработан комплект фирменного программного обеспечения Gaming Turbo X с движком Phantom Engine и технологии tri-network acceleration, которая позволяет улучшить сетевое соединение, комбинируя Wi-Fi, проводной Ethernet и телефон как ещё одну точку доступа. Комплект фирменного ПО способен повысить производительность в игре Cyberpunk 2077 до 5,97% и ускорить экспорт в AutoCAD 3D до 17,9%.

По предварительной информации, одна из конфигураций Honor WIN сочетает Intel Core i7-14650HX и NVIDIA GeForce RTX 5060, другая, флагманская, Core Ultra 9 290HX Plus и RTX 5070 Ti. Мощность флагманской конфигурации может достигать 270 Вт, сообщает VideoCardz.com.