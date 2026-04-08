Предполагается, что эта система обеспечит более равномерное распределение давления для снижения вероятности деформации и обеспечения наилучшего контакта крышки процессора с основанием системы охлаждения.

Компания Intel разрабатывает несколько механизмов фиксации для нового сокета LGA 1954, включая двухрычажный механизм 2L-ILM, наподобие того, что использовался в материнских платах LGA 2011 для высокопроизводительных систем и рабочих станций. Об этом сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Предполагается, что двухрычажный механизм будет использоваться на материнских платах высокого класса. Это платы для высокопроизводительных HEDT-систем, рабочих станций и оверклокеров, которые должны быть полностью совместимы с самыми мощными процессорами будущего семейства Nova Lake, которым приписывают до 52 ядер включительно и высокое потребление энергии под полной нагрузкой. По всей видимости, двухрычажная система создаёт более равномерное давление при фиксации процессора с минимальной вероятностью деформации, теплораспределительная крышка остаётся максимально ровной для наилучшего контакта с основанием системы охлаждения.

Однорычажная система RL-ILM фиксации должна использоваться в большинстве материнских плат начального, среднего и высокого класса. Авторы VideoCardz.com отмечают, что система RL-ILM была разработана для платформы LGA 1851, в ней исправили проблемы оригинальной системы ILM, появившейся на платформе LGA 1700.

Презентация первых процессоров Intel Nova Lake-S для настольных ПК ожидается в этом году. Это новые процессоры для новой платформы LGA 1954. По слухам, в новом поколении появится два Z-чипсета, Z970 и Z990, последний станет основой более продвинутых материнских плат.