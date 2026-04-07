В Китае новинку должны выпустить в апреле.

Президент компании Xiaomi Лу Вейбин (Lu Weibing) подтвердил на своей странице в социальной сети Weibo презентацию смартфона REDMI K90 Max в апреле, сообщает GSMArena. На момент написания неясно, является ли это устройство совершенно новым или модификацией уже существующей модели K90 Ultra.

Что подтверждено, так это наличие в REDMI K90 Max системы активного охлаждения с широким воздуховодом и большим вентилятором (по меркам смартфонов). Система сможет обеспечить объёмную подачу воздуха 0,42 CFM (кубических футов в минуту), что, по данным компании, на 30% больше, чем в конкурирующих смартфонах с активным охлаждением. Уровень шума не должен превышать 32 дБ. Испытания Xiaomi показали, что включение вентилятора может снизить температуру на 10 градусов за 100 секунд.

Также подтверждено, что смартфон будет обладать защитой от пыли и влаги в соответствии с классами IP66, IP68 и IP69. Покупатели из Китая уже могут зарезервировать «место в очереди» на покупку смартфона. Точная дата начала продаж пока не уточняется.