Это первый процессор AMD с двумя кристаллами 3D V-Cache.

Компания AMD официально анонсировала процессор Ryzen 9 9950X3D2, сообщает ComputerBase. Его выпустят 22 апреля. Процессор в первую очередь предназначен для профессионалов, любители игр тоже смогут получить преимущество от двух кристаллов 3D V-Cache.

Источник изображения: AMD, YouTube (и далее)

В коротком видеоролике компания пока не объявила цену. Как объясняется на странице продукта, которая появилась на официальном сайте AMD, новый флагманский процессор оснащается кэш-памятью 3-го уровня общим объёмом 192 МБ. Это два пула по 32 МБ в каждом из кристаллов с процессорными ядрами и два дополнительных кристалла 3D V-Cache объёмом 64 МБ. В маркетинговых материалах AMD заявляет о 208 МБ кэш-памяти с учётом 16 МБ кэша 2-го уровня.

Номинальная тепловая мощность процессора составляет 200 Вт, максимальная тактовая частота — 5,6 ГГц. Ядер 16, потоков 32. Большинство других характеристик остаются без изменений, включая поддержку памяти DDR5-5600 и возможность разгона.

В AMD пока не представили полноценные данные о производительности, но заявили о приросте 5…10% в таких приложениях, как DaVinci Resolve и Blender, а также при компиляции сложных программ, таких как Unreal Engine и Chromium.