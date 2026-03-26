Отвечая на вопросы пользователей в социальных сетях Паван Давулури (Pavan Davuluri), руководитель подразделения Windows в компании Microsoft, подтвердил, что в Windows 11 может появиться альтернативная, более компактная панель задач. Она должна быть похожа на панель задач Windows 10, объяснили в Microsoft журналистам ресурса Windows Latest.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Хотя более крупная панель задач Windows 11 может быть удобной на больших мониторах и планшетах, на экранах с небольшой диагональю она может смотреться громоздко. В Windows 10 размер панели задач уменьшался при переключении на отображение более мелких значков, но в Windows 11 размеры панели остаются прежними — высоту панели нельзя изменить.

На данный момент неизвестно, когда Microsoft может внедрить в Windows 11 новую панель задач, однако есть вероятность, что это произойдёт в обозримом будущем. В последнее время запросам пользователей стали уделять больше внимания, Microsoft планирует наконец-то сделать панель задач Windows 11 более гибкой, заняться оптимизацией и добавить больше настроек для персонализации и контроля поведения ОС. Запланированы десятки исправлений. В одном из них должна появиться долгожданная возможность перемещать панель задач.