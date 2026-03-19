molexandr
Colorful оснастила видеокарту iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra Z BLACK OC съемным адаптером GC-HPWR
Для питания также можно использовать стандартный 12V-2x6

Компания Colorful расширила ассортимент видеокарт, добавив в каталог модель iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra Z BLACK OC 16GB, сообщает VideoCardz.com. Варианты Ultra Z BLACK отличаются от классических моделей линейки Ultra оформлением в чёрном цвете и наличием адаптера питания GC-HPWR. Остальные атрибуты, такие как рисунки и RGB подсветка в стиле граффити, остались неизменными.

Источник изображения: Colorful (и далее)

Одним из ключевых отличий iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra Z BLACK OC 16GB является наличие отсоединяемого адаптера GC-HPWR для скрытого питания видеокарты в системах с совместимыми материнскими платами. Видеокарта оснащается и стандартным разъёмом дополнительного питания 12V-2x6. По информации VideoCardz.com, одновременно использовать 12V-2x6 и GC-HPWR на этой модели нельзя.

В Colorful установили базовую тактовую частоту графического процессора модели на отметке 2295 МГц с возможностью повышения до 2452 МГц в режиме ускорения (Boost). Производитель также предусмотрел профиль с более высокой тактовой частотой 2497 МГц. Для видеокарты заявлено энергопотребление 300 Вт и рекомендуется блок питания мощностью от 750 Вт.

Остальные характеристики соответствуют стандартным спецификациям, включая 8960 ядер CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной и чипами со скоростью 28 гигабит в секунду. Для подключения дисплеев предусмотрено четыре видеовыхода: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Размеры видеокарты составляют 300,5 × 120 × 50 мм, а её приблизительный вес — 1,1 кг.

В Китае iGame GeForce RTX 5070 Ti Ultra Z BLACK OC 16GB появилась в продаже по цене от 8099 юаней.

#nvidia #видеокарты #colorful #rtx 5070 ti
Источник: videocardz.com
