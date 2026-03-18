Также южнокорейская компания будет поставлять AMD память HBM3E и DDR5.

Компании AMD и Samsung заключили меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MOU), в рамках которого AMD получает доступ к шестому поколению памяти с высокой пропускной способностью (High-Bandwidth Memory) производства Samsung для своих ускорителей искусственного интеллекта следующего поколения. Соглашение было подписано генеральным директором AMD Лизой Су во время торжественного мероприятия на фабрике Samsung Electronics в городе Пхёнтхэк. В роли генерального директора AMD это первая деловая поездка Лизы Су в Южную Корею, пишет SamMobile.

В рамках соглашения Samsung становится приоритетным поставщиком памяти HBM4 для ускорителей искусственного интеллекта AMD Instinct MI455X, поставки которых планируется начать во второй половине 2026 года. Как ожидается, эти ускорители войдут в состав новых платформ AMD для искусственного интеллекта и будут конкурировать с платформами NVIDIA Vera Rubin, в которых, к слову, тоже будет использовать память HBM4 от Samsung.

AMD Instinct MI455X относится к ускорителям искусственного интеллекта общего назначения, который может использоваться как для обучения, так и для инференса. По данным компании, вычислительная производительность достигает 40 петафлопс при операциях над числами в формате FP4 и 20 петафлопс при операциях FP8, что примерно в два раза превышает возможности MI350 прошлого поколения.

Кристаллы DRAM для памяти HBM4 нового поколения от Samsung производятся по техпроцессу 1c класса 10 нм, базовый кристалл — по техпроцессу 4 нм. Пропускная способность на контакт достигает 13 гигабит в секунду, а общая пропускная способность памяти в готовых ускорителях искусственного интеллекта может достигать 3,3 терабайт в секунду. Поставки памяти уже начались.

Во время мероприятия также стало известно о планах по дальнейшему расширению сотрудничества, в рамках которого Samsung будет поставлять AMD высокопроизводительную память DDR5 для стоек Helios с новейшими процессорами EPYC 6-го поколения и ускорителями Instinct. Также продолжатся поставки памяти HBM3E для существующих ускорителей MI350X и MI355.

Компании AMD и Samsung являются партнёрами уже около 20 лет. В частности, Samsung поставляет AMD память для её серверных и потребительских решений, компании совместно интегрировали графику RDNA в мобильные чипы Exynos для смартфонов.