Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Samsung становится приоритетным поставщиком памяти HBM4 для ИИ-ускорителей AMD
Также южнокорейская компания будет поставлять AMD память HBM3E и DDR5.

Компании AMD и Samsung заключили меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MOU), в рамках которого AMD получает доступ к шестому поколению памяти с высокой пропускной способностью (High-Bandwidth Memory) производства Samsung для своих ускорителей искусственного интеллекта следующего поколения. Соглашение было подписано генеральным директором AMD Лизой Су во время торжественного мероприятия на фабрике Samsung Electronics в городе Пхёнтхэк. В роли генерального директора AMD это первая деловая поездка Лизы Су в Южную Корею, пишет SamMobile.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В рамках соглашения Samsung становится приоритетным поставщиком памяти HBM4 для ускорителей искусственного интеллекта AMD Instinct MI455X, поставки которых планируется начать во второй половине 2026 года. Как ожидается, эти ускорители войдут в состав новых платформ AMD для искусственного интеллекта и будут конкурировать с платформами NVIDIA Vera Rubin, в которых, к слову, тоже будет использовать память HBM4 от Samsung.

AMD Instinct MI455X относится к ускорителям искусственного интеллекта общего назначения, который может использоваться как для обучения, так и для инференса. По данным компании, вычислительная производительность достигает 40 петафлопс при операциях над числами в формате FP4 и 20 петафлопс при операциях FP8, что примерно в два раза превышает возможности MI350 прошлого поколения.

Кристаллы DRAM для памяти HBM4 нового поколения от Samsung производятся по техпроцессу 1c класса 10 нм, базовый кристалл — по техпроцессу 4 нм. Пропускная способность на контакт достигает 13 гигабит в секунду, а общая пропускная способность памяти в готовых ускорителях искусственного интеллекта может достигать 3,3 терабайт в секунду. Поставки памяти уже начались.

Во время мероприятия также стало известно о планах по дальнейшему расширению сотрудничества, в рамках которого Samsung будет поставлять AMD высокопроизводительную память DDR5 для стоек Helios с новейшими процессорами EPYC 6-го поколения и ускорителями Instinct. Также продолжатся поставки памяти HBM3E для существующих ускорителей MI350X и MI355.

Компании AMD и Samsung являются партнёрами уже около 20 лет. В частности, Samsung поставляет AMD память для её серверных и потребительских решений, компании совместно интегрировали графику RDNA в мобильные чипы Exynos для смартфонов.

#amd #samsung #искусственный интеллект #hbm4 #ускорители вычислений
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

